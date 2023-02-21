Байден у Польщі зустрівся з Дудою: там очікується його промова з "сигналом Путіну" (відео)

В канцелярії польського президента візит очільника Білого дому назвали "символом найінтенсивніших польсько-американських відносин".

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Джо Байден, президент США, вже зустрівся у Польщі з Анджеєм Дудою. Про це повідомили у канцелярії польського президента.

"Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться", — написали в канцелярії президента Польщі.

Також канцелярія опублікувала відео з зустрічі президентів країн.

Нагадаємо, за словами заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського, лідери говоритимуть про постачання бойових літаків Україні.

"Не хочу випереджати факти, вестимемо переговори й робитимемо все, щоб Україна отримала необхідну для оборони зброю", — сказав посадовець.

Він заявив, що Польща хоче передати Україні більше озброєння.

Нагадаємо, 18 лютого у Білому домі заявляли, що під час візиту до Польщі Байден виступить з промовою, у якій "дасть сигнал Путіну".

Як стало відомо 20 лютого, Джо Байден прибув потягом до польського міста Жешува та вже літаком вирушив до Варшави. Платформу в Жешуві, куди прибув голова уряду США, охороняла поліція. Вона була відокремлена від решти залізничної станції двометровим парканом, до якого під'їхав президентський кортеж.

До візиту у Польщу Джо Байден відвідав Київ та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Як повідомляв 20 лютого Фокус, американський лідер вирушив в Україну також залізницею. З міркувань безпеки його плани відвідати столицю України зберігали в таємниці. Лідери країн пройшлися Софіївською площею та вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної сотні. Потім лідери прибули до Маріїнського палацу, де обговорили ситуацію на фронті. Байден анонсував новий пакет військової допомоги на $500 млн.