Байден в Польше встретился с Дудой: там ожидается его речь с "сигналом Путину" (видео)

В канцелярии польского президента визит главы Белого дома назвали "символом самых интенсивных польско-американских отношений".

Related video

Джо Байден, президент США, уже встретился в Польше с Анджеем Дудой. Об этом сообщили в канцелярии польского президента.

"Визит Джо Байдена в Польшу является символом самых интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет наша страна в борющейся международной системе безопасности и поддержке Украины", — написали в канцелярии президента Польши.

Также канцелярия опубликовала видео со встречи президентов стран.

Напомним, по словам заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского, лидеры будут говорить о поставках боевых самолетов Украине.

"Не хочу опережать факты, будем вести переговоры и делать все, чтобы Украина получила необходимое для обороны оружие", — сказал чиновник.

Он заявил, что Польша хочет передать Украине большее вооружение.

Напомним, 18 февраля в Белом доме заявляли, что во время визита в Польшу Байден выступит с речью, в которой "даст сигнал Путину".

Как стало известно 20 февраля, Джо Байден прибыл поездом в польский город Жешува и уже на самолете отправился в Варшаву. Платформу в Жешуве, куда прибыл глава правительства США, охраняла полиция. Она была отделена от остальной железнодорожной станции двухметровым забором, к которому подъехал президентский кортеж.

До визита в Польшу Джо Байден посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщал 20 февраля Фокус, американский лидер отправился в Украину также по железной дороге. По соображениям безопасности, его планы посетить столицу Украины хранили в тайне. Лидеры стран прошлись по Софиевской площади и почтили память погибших Героев Небесной сотни. Затем лидеры прибыли в Мариинский дворец, где обсудили ситуацию на фронте. Байден анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн.