Опір і боротьба: Зеленський опублікував зворушливий ролик до річниці вторгнення (відео)

За словами президента, 2023 рік буде роком перемоги українців над російськими окупантами.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливий відеоролик до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Відповідне відео було опубліковане в п'ятницю, 24 лютого, на офіційному телеграм-каналі президента.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", — написав Зеленський у своєму каналі.

За словами президента, цей рік стане роком перемоги України у війні із Росією.

"Це був рік болю, скорботи, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде рік нашої з вами перемоги", — підсумував президент Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, на будівлі Рейхстагу у Берліні піднімуть український прапор. Також прапори піднімуть перед палацом Бельвю.

Раніше, 23 лютого, члени Ради ЄС випустили спільну заяву, присвячену річниці повномасштабного вторгнення, де засудили дії РФ і підтримали "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Також 23 лютого український льотчик і Герой України Вадим Ворошилов із позивним KARAYA написав пост на честь свого дня народження, де заявив, що найкращим подарунком буде постачання Україні сучасних винищувачів.

Також нагадаємо, 23 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що на річницю повномасштабного вторгнення Росія готує "невеликий" ракетний удар.