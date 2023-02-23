"Ми довели світу": льотчик KARAYA назвав найкращий подарунок Україні до роковин війни (фото)

Герой України Вадим Ворошилов зазначив, що всупереч кількісній та технічній перевазі РФ у повітрі, наші Повітряні Сили майже рік тримають небо України.

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Український льотчик та Герой України Вадим Ворошилов із позивним KARAYA написав пост на честь свого Дня народження, до якого заявив, що найкращим подарунком буде постачання Україні сучасних винищувачів. Про це льотчик написав у Instagram.

"Найкращий подарунок буде, коли ми отримаємо сучасні винищувачі, бо ми довели всьому світу, що, незважаючи на кількісну та технічну перевагу ворога в повітрі, наші Повітряні Сили майже рік часу тримають небо України, адже маємо те, що не властиве ворогові — це жага до волі та свободи народу, так що зі щитом чи на щиті!" — Написав Ворошилов.

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Український захисник також підкреслив, що коли в сімнадцятирічному віці давав військову присягу українському народу завжди бути вірним і відданим йому, навіть не міг собі уявити, які часи та події чекатимуть на Україну.

У публікації "Громадського телебачення" від 23 лютого згадується про те, що Ворошилов не мріяв стати льотчиком, проте це не завадило йому стати справжнім професіоналом у своїй справі.

"Кожна зустріч, на яку приходить Вадим, — котрийсь День народження або просто кава десь — половина розмов у нас буде про життя літаків. Вадим уміє розповісти, у чому відмінності між МіГ-29 та натовськими F-16. Володіє англійською, розбирається у реформі Повітряних сил", — цитують журналісти друга Вадима Олексія Мовчана.

Нагадаємо, що Вадим Ворошилов отримав широку популярність у грудні минулого року, коли опублікував знімок своєї закривавленої особи після катапультування та привітав співвітчизників із Днем Збройних сил України.

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Пізніше Karaya пояснив, що увімкнув камеру на телефоні для того, щоб оцінити масштаб отриманих травм. Він також зазначив, що фото несе у собі посил про те, що нашу націю неможливо зламати.

5 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Вадиму Ворошилову звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка". Нагороду присвоєно Ворошилову за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Фокус також писав про те, що 28 грудня минулого року Вадим Ворошилов розповів в інтерв'ю "Українській правді", як пілоти ЗСУ працюють з обмеженими ресурсами. За його словами, українські льотчики виконують такі завдання, які навіть технічно не закладалися на етапі проєктування повітряних суден.