"Мы доказали миру": летчик KARAYA назвал лучший подарок Украине к годовщине войны (фото)

Герой Украины Вадим Ворошилов отметил, что вопреки количественному и техническому преимуществу РФ в воздухе, наши Воздушные Силы почти год держат небо Украины.

Related video

Украинский летчик и Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA написал пост в честь своего дня рождения, к котором заявил, что лучшим подарком будет поставка Украине современных истребителей. Об этом летчик написал в Instagram.

"Лучший подарок будет, когда мы получим современные истребители, потому что мы доказали всему миру, что, несмотря на количественное и техническое преимущество врага в воздухе, наши Воздушные Силы почти год времени держат небо Украины, ведь имеем то, что неприсущее врагу — это жажда к воле и свободе народа, так что со щитом или на щите!" — написал Ворошилов.

[ + – ] Вадиму Ворошилову недавно исполнилось 29 лет

Украинский защитник также подчеркнул, что, когда в семнадцатилетнем возрасте давал военную присягу украинскому народу всегда быть верным и преданным ему, даже не мог себе представить, какие времена и события будут ждать Украину.

В публикации "Громадского телевидения" от 23 февраля упоминается о том, что Ворошилов не мечтал стать летчиком, однако это не помешало ему стать настоящим профессионалом в своем деле.

"Каждая встреча, на которую приходит Вадим, — чей-то день рождения или просто кофе где-то — половина разговоров у нас будет о жизни самолетов. Вадим умеет рассказать, в чем отличия между МиГ-29 и натовскими F-16. Владеет английским, разбирается в реформе Воздушных сил", — цитируют журналисты друга Вадима Алексея Мовчана.

Напомним, что Вадим Ворошилов получил широкую известность в декабре прошлого года, когда опубликовал снимок своего окровавленного лица после катапультирования и поздравил соотечественников с Днем Вооруженных сил Украины.

[ + – ] Вадим Ворошилов опубликовал пост в честь Дня ВСУ

Позже Karaya объяснил, что включил камеру на телефоне для того, чтобы оценить масштаб полученных травм. Он также отметил, что фото несет в себе посыл о том, что нашу нацию невозможно сломать.

5 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Награда присвоена Ворошилову за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фокус также писал о том, что 28 декабря прошлого года Вадим Ворошилов рассказал в интервью "Украинской правде" о том, как пилоты ВСУ работают с ограниченными ресурсами. По его словам, украинские летчики выполняют такие задания, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования воздушных суден.