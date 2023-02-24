Сопротивление и борьба: Зеленский опубликовал трогательный ролик к годовщине вторжения (видео)

По словам президента, 2023 будет годом победы украинцев над российскими оккупантами.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательный видеоролик к годовщине полномасштабного вторжения России. Соответствующее видео было опубликовано в пятницу, 24 февраля, на официальном телеграм-канале президента.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый стяг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", — написал Зеленский в своем канале.

По словам президента, этот год станет годом победы Украины в войне с Россией.

"Это был год боли, скорби, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет год нашей с вами победы", — подытожил президент Зеленский.

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину на здании Рейхстага в Берлине поднимут украинский флаг. Также флаги поднимут перед дворцом Бельвю.

Ранее, 23 февраля, члены Совета ЕС выпустили совместное заявление, приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения , в котором осудили действия РФ и поддержали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Также 23 февраля украинский летчик и Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA написал пост в честь своего дня рождения, в котором заявил, что лучшим подарком будет поставка Украине современных истребителей.

Также напомним, 23 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на годовщину полномасштабного вторжения Россия готовит "небольшой" ракетный удар.