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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У США не бачать ознак підготовки Білорусі до вторгнення в Україну, — Білий дім

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Фото: Scanpix | Режим Лукашенка продовжить надавати свою територію Росії для агресії проти України.

За словами координатора Ради безпеки адміністрації президента Джона Кірбі, білоруський лідер Олександр Лукашенко продовжить надавати територію країни для російської агресії.

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Білий дім не отримував розвіданих, які б підтверджували, що Білорусь готова взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні. Про це 7 березня повідомив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські воєнні чи білоруський уряд планують відчутніше підтримати Росію в плані введення своїх військ у бій в Україні", — розповів координатор Ради безпеки.

Водночас Кірбі зазначив, що режим Лукашенка продовжить надавати свою територію Росії для агресії проти України.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як перевалочну базу і місце, звідки вони можуть завдавати і продовжують завдавати ударів по території України", — сказав Кірбі.

Білорусь втягують у війну проти України

Нагадаємо, 7 березня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Олександр Лукашенко намагається виправдати підтримку російської агресії, тому звинувачує Україну в підриві російського літака на аеродромі "Мачулищі".

Білоруський лідер 7 березня під час церемонії вручення державних нагород заявив про затримання у Білорусі "терориста українських спецслужб та його помічгиків". За його словами, саме затримані причетні до атаки на російський воєнний літак ДРЛО А-50. Лукашенко заявив, що два китайські дрони, що долетіли до аеродрому, нібито купили в США і відправили в Україну. Він упевнений, що у "Мачулищах" провели "складну спецоперацію з використанням найвищих технологій ".

Однак на цьому диктатор не заспокоївся. 7 березня Лукашенко обізвав Зеленського "гн***й" і сказав, що "виклик кинуто". Самопроголошений президент додав, що такі операції не проводяться без узгодження з головнокомандувачем армії.