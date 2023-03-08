У США не бачать ознак підготовки Білорусі до вторгнення в Україну, — Білий дім

За словами координатора Ради безпеки адміністрації президента Джона Кірбі, білоруський лідер Олександр Лукашенко продовжить надавати територію країни для російської агресії.

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Білий дім не отримував розвіданих, які б підтверджували, що Білорусь готова взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні. Про це 7 березня повідомив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські воєнні чи білоруський уряд планують відчутніше підтримати Росію в плані введення своїх військ у бій в Україні", — розповів координатор Ради безпеки.

Водночас Кірбі зазначив, що режим Лукашенка продовжить надавати свою територію Росії для агресії проти України.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як перевалочну базу і місце, звідки вони можуть завдавати і продовжують завдавати ударів по території України", — сказав Кірбі.

Білорусь втягують у війну проти України

Нагадаємо, 7 березня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Олександр Лукашенко намагається виправдати підтримку російської агресії, тому звинувачує Україну в підриві російського літака на аеродромі "Мачулищі".

Білоруський лідер 7 березня під час церемонії вручення державних нагород заявив про затримання у Білорусі "терориста українських спецслужб та його помічгиків". За його словами, саме затримані причетні до атаки на російський воєнний літак ДРЛО А-50. Лукашенко заявив, що два китайські дрони, що долетіли до аеродрому, нібито купили в США і відправили в Україну. Він упевнений, що у "Мачулищах" провели "складну спецоперацію з використанням найвищих технологій ".

Однак на цьому диктатор не заспокоївся. 7 березня Лукашенко обізвав Зеленського "гн***й" і сказав, що "виклик кинуто". Самопроголошений президент додав, що такі операції не проводяться без узгодження з головнокомандувачем армії.