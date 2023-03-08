В США не видят признаков подготовки Беларуси к вторжению в Украину, — Белый дом

По словам координатора Совбеза администрации президента Джона Кирби, белорусский лидер Александр Лукашенко продолжит предоставлять территорию страны для российской агрессии.

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Белый дом не получал разведанных, подтверждающих, что Беларусь готова принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине. Об этом 7 марта сообщил координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские военные или белорусское правительство планируют более ощутимо поддержать Россию в плане ввода своих войск в бой в Украине", — рассказал координатор Совбеза.

В то же время Кирби отметил, что режим Лукашенко продолжит предоставлять свою территории Росси для агрессии против Украины.

"Россияне продолжают использовать Беларусь в качестве перевалочной базы и места, откуда они могут наносить и продолжают наносить удары по территории Украины", — сказал Кирби.

Беларусь втягивают в войну против Украины

Напомним, 7 марта спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Александр Лукашенко пытается оправдать поддержку российской агрессии, поэтому обвиняет Украину в подрыве российского самолета на аэродроме "Мачулищи".

Белорусский лидер 7 марта во время церемонии вручения государственных наград заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб и его пособников". По его словам, именно задержанные причастны к атаке на российский военный самолет ДРЛО А-50. Лукашенко заявил, что долетевшие до аэродрома 2 китайских дрона якобы купили в США и отправили в Украину. Он уверен, что в "Мачулищах" провели "сложную спецоперацию с использованием самых высоких технологий".

Однако на этом диктатор не успокоился. 7 марта Лукашенко обозвал Зеленского "гн***й" и сказал, что "вызов брошен". Самопровозглашенный президент добавил, что подобные операции не проводятся без согласования с главнокомандующим армией.