"Хотіла череп українця": вдова Мангушева розповіла про походження черепа захисника "Азовсталі"

За словами Тетяни Азаревич, вона з покійним чоловіком нібито знайшла людські рештки, які "вивалилися з форми". Останки передали дружині його товариша, яка "дуже хотіла череп українця".

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Тетяна Азаревич, дружина загиблого російського терориста Ігоря Мангушева, розповіла про походження нібито черепа захисника "Азовсталі" в Маріуполі. Про це стало відомо з інтерв'ю російському телеканалу RTVI, опублікованому 21 березня.

Російські журналісти поцікавилися у вдови бойовика, чи це справді череп, чи театральний реквізит. Азаревич стверджує, що череп реальний і нібито вона знайшла його на території заводу "Азовсталь" після того, як туди зайшли російські окупанти.

"Ми з Ігорем гуляли по "Азовсталі". Я побачила військову форму із синьою ізолентою, вирішила зняти з неї шеврон із групою крові на згадку чи як сувенір комусь. Серед російських військових — це нормальна практика. Українці теж збирають. Потягнула, і тут вивалилися з форми кістки та череп. Ігор одразу побіг у машину за пакетом. Він узяв цей череп, дружина якогось його товариша дуже хотіла череп українця", — розповіла Азаревич.

За словами дружини Мангушева, рішення взяти череп на поетичний виступ було спонтанним. Вдова стверджує, що вже тоді знала, що це закінчиться скандалом. Водночас потім Мангушев нібито віддав череп, оскільки він йому не потрібен.

Як загинув російський окупант Ігор Мангушев?

4 лютого стало відомо про поранення в голову російського військовослужбовця Ігоря Мангушева, який "прославився" виступом із черепом нібито захисника "Азовсталі".

Окупант помер близько 6 ранку 8 лютого. Його дружина Тетяна Азаревич підозрює, що до цього доклали руку російські військові — вони могли влаштувати показову кару. Дружина бойовика розповіла, що йому вистрілили впритул у потилицю під кутом 45 градусів згори донизу.

Ігор Мангушев із позивним "Берег" дослужився до капітана 4-ї бригади 2-го армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ. Раніше воював у терористичних формуваннях "Л/ДНР". Мангушев заснував Тelegram-канал "Записки авантюриста" й називав себе політтехнологом, який працював на голову ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

У серпні минулого року в мережі з'явилося відео виступу Мангушева на сцені клубу. В руці бойовик тримав людський череп і заявив, що це — "рештки українського військового, вбитого під час штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі".

Нагадаємо, 10 лютого колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що Мангушева нібито вбили після конфлікту в кафе. За його словами, бойовика наздогнали на трасі та застрелили.