"Хотела череп украинца": вдова Мангушева рассказала о происхождении черепа защитника "Азовстали"

По словам Татьяны Азаревич она с покойным мужем якобы нашла человеческие останки, которые "вывалились из формы". Останки передали жене его товарища, которая "очень хотела череп украинца".

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Татьяна Азаревич, жена погибшего российского террориста Игоря Мангушева, рассказала о происхождении якобы черепа защитника "Азовстали" в Мариуполе. Об этом стало известно из интервью российскому телеканалу RTVI, опубликованному 21 марта.

Так, российские журналисты поинтересовались у вдовы боевика, реален ли череп, это театральный реквизит. Азаревич утверждает, что череп реален и якобы она нашла его на территории завода "Азовсталь", после того, как туда зашли российские оккупанты.

"Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди русских военных — это нормальная практика. Украинцы тоже собирают. Потянула и тут вывалились из формы кости и череп. Игорь сразу побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца", — рассказала Азаревич.

По словам жены Мангушева, решение взять череп на поэтическое выступление было спонтанным. Вдова утверждает, что уже того знала, что это закончится скандалом. При этом в дальнейшем Мангушев якобы отдал череп, так как "он ему был не нужен".

Как погиб российский оккупант Игорь Мангушев?

4 февраля стало известно о ранении в голову российского военнослужащего Игоря Мангушева, который "прославился" выступлением с черепом якобы защитника "Азовстали".

Оккупант скончался в районе 6 утра 8 февраля. Его жена Татьяна Азаревич подозревает, что к этому приложили руку российские военные — они могли устроить показательную казнь. Жена боевика рассказала, что ему выстрелили в упор в затылок под углом 45 градусов сверху-вниз.

Игорь Мангушев с позывным "Берег" дослужился до капитана 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. Ранее воевал в террористических формированиях "Л/ДНР". Мангушев основал Тelegram-канал "Записки авантюриста" и называл себя политтехнологом, работавшим на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В августе прошлого года в сети появилось видео выступления Мангушева на сцене клуба. В руке боевик держал человеческий череп и заявил, что это — "останки украинского военного, убитого при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе".

Напомним, 10 февраля бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что Мангушева якобы убили после конфликта в кафе. По его словам, боевика догнали на трассе и застрелили.