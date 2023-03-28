ЗС РФ можуть обстріляти район Запорізької АЕС під час приїзду голови МАГАТЕ, — РВА

Жителям прибережних населених пунктів по обидва боки Каховського водосховища рекомендують уникати відкритих місць, щоби не потрапити під артилерійський вогонь окупантів.

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Збройні сили Росії можуть обстріляти з артилерії місто Енергодар Запорізької області під час приїзду на об'єкт гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі. Про це у вівторок, 28 березня, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його словами, окупанти можуть обстріляти не лише Енергодар, а й інші населені пункти по обидва боки Каховського водосховища.

"Зазначу, що під час минулого відвідування місії провокації були. Але здійснювали їх війська РФ, обстрілявши Енергодар та прилеглі території з мінометів та ствольної артилерії. Потім били "у відповідь" містами та селами Нікопольського району. Все це супроводжувалось відповідною медійною "кісельовщиною" у виконанні російських засобів масової дезінформації", — зазначив Євтушенко.

Голова Нікопольського РВА закликав мешканців прибережних населених пунктів у Дніпропетровській та тимчасово окупованій частині Запорізької області провести найближчу ніч в укриттях. Також весь тиждень зберігатиметься загроза артилерійського обстрілу, тому громадянам слід уникати відкритих просторів.

Нагадаємо, що 1 вересня 2022 року російські воєнні вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя на захоплену атомну електростанцію. Росіяни того дня обстріляли місто з мінометів та артилерії.

Критична ситуація на ЗАЕС та візит Рафаеля Гроссі

25 березня гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що збирається цього тижня відвідати захоплену росіянами Запорізьку АЕС. При цьому точної дати прибуття Гроссі не називають. Глава МАГАТЕ заявив, що хоче особисто перевірити, чи на об'єкті відбуваються якісь зміни.

22 березня Гроссі повідомив, що ЗАЕС можуть відключити від енергосистеми України. За його інформацією, остання резервна лінія електропередачі на 330 кіловольтів ЗАЕС, пошкоджена ще 1 березня, залишається знеструмленою та перебуває в ремонті.

Раніше, 9 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ракетні російські обстріли спровокували припинення подачі електроенергії в Запорізьку АЕС. Він зазначив, що ризики для об'єкта залишаються високими. Негативна тенденція продовжується, оскільки російські окупаційні війська залишаються на території АЕС. Персонал "Росатому" також є присутнім, що заважає здійснювати стабільну діяльність.