ВС РФ могут обстрелять район Запорожской АЭС во время приезда главы МАГАТЭ, — РВА

Жителям прибрежных населенных пунктов по обе стороны Каховского водохранилища рекомендуют избегать открытых мест, чтобы не попасть под артиллерийский огонь оккупантов.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут обстрелять из артиллерии город Энергодар Запорожской области во время приезда на объект гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, оккупанты могут обстрелять не только Энергодар, но и другие населенные пункты по обе стороны Каховского водохранилища.

"Отмечу, что во время прошлого посещения миссии провокации были. Но, осуществляли их войска РФ, обстреливая Энергодар и прилегающие территории из минометов и ствольной артиллерии. Затем били "в ответ" по городам и селам Никопольского района. Все это сопровождалось соответствующей медийной "киселевщиной" в исполнении российских средств массовой дезинформации", — отметил Евтушенко.

Глава Никопольской РВА призвал жителей прибрежных населенных пунктов в Днепропетровской и временно оккупированной части Запорожской области провести ближайшую ночь в укрытиях. Также все неделю будет сохраняться угроза артиллерийского обстрела, поэтому гражданам следует избегать открытых пространств.

Напомним, что 1 сентября 2022 года российские военные вели артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья на захваченную атомную электростанцию. Россияне в тот день обстреляли город из минометов и артиллерии.

Критическая ситуация на ЗАЭС и визит Рафаэля Гросси

25 марта гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что собирается на этой неделе посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС. При этом точную дату прибытия Гросси не называют. Глава МАГАТЭ заявил, что хочет лично проверить, происходят ли на объекте какие-то изменения.

22 марта, Гросси сообщил, что ЗАЭС могут отключить от энергосистемы Украины. По его информации, последняя резервная линия электропередачи на 330 киловольт ЗАЭС, поврежденная еще 1 марта, остается обесточенной и находится в ремонте.

Ранее, 9 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные российские обстрелы спровоцировали прекращение подачи электроэнергии в Запорожскую АЭС. Он отметил, что риски для объекта остаются высокими. Отрицательная тенденция продолжается, поскольку российские оккупационные войска остаются на территории АЭС. Персонал "Росатома" также присутствует, что мешает осуществлять стабильную деятельность.