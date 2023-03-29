Не кращі за МіГ-29: Рєзніков спростував чутки про постачання винищувачів Mirage Україні

Глава оборонного відомства розкритикував характеристики французьких бойових літаків і заявив, що Києву потрібна більш сучасна техніка.

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Міністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію про те, що Україна отримала від Франції літаки Mirage 2000, а також повідомлення про те, що українські військові зараз освоюють цей літак. Про це глава оборонного відомства повідомив у середу, 29 березня, на спільному брифінгу з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем у Media Center Ukraine в Одесі.

Крім того, міністр розкритикував французькі винищувачі, порівнявши їх із радянськими МіГ-29.

"Я б хотів дати технічне розуміння. Сьогодні в наявності ЗСУ є винищувач Міг-29, який може "бачити" радаром на відстань 60 км, вражати повітряні цілі – на 30 км. Ворог на Су-35 "бачить" більше ніж на 200 км, може вражати повітряні цілі на відстані понад 140 км. У Mirage 2000 показники такі ж самі, як Міг-29.", — зазначив Резніков.

За словами глави Міноборони, основний бойовий літак має бути сучаснішим. Однак з отриманням таких винищувачів український контрнаступ одразу не розпочнеться, зазначив Резніков.

"Основний бойовий літак – це в першу чергу частина нашої протиповітряної оборони, це постулат №1. Це той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що система ППО створена достатньо ефективно. Для контрнаступу дуже важливо мати панування в повітрі, але ми будемо виходити з тих ресурсів і реалій, що є", — додав Резніков.

При цьому міністр зазначив, що отримання Києвом сучасних бойових літаків 4 покоління є питанням часу. Також Олексій Резніков зазначив, що отримання винищувачів та навчання пілотів займе деякий час, тому "опція контрнаступу та отримання літаків буде поділена в часі".

Постачання літаків Mirage 2000-9 в Україну

27 березня французький портал Intelligense Online опублікував розслідування, в якому йшлося про те, що Україна розраховує отримати 40 літаків Mirage 2000-9 виробництва Франції. Серед постачальників виділили такі країни як Греція, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати.

Наступного дня, 28 березня, видання The War Zone повідомляло, що Франція не розглядає план викупу винищувачів Mirage 2000-9 в Об'єднаних Арабських Еміратах для подальшої передачі Україні. При цьому наголошувалося, що міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна справді просить літаки для оборони повітряного простору, проте Париж реагує на це передачею зенітно-ракетних комплексів для захисту від дронів, ракет та літаків. Незабаром ЗСУ отримають ППО SAMP/T.

Раніше, 22 березня, французька газета Le Figaro повідомляла, що близько 30 українських льотчиків протягом понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких багатоцільових винищувачах Dassault Mirage 2000. Проте 23 березня речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат спростував цю інформацію.