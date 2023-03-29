Не лучше МиГ-29: Резников опроверг слухи о поставках истребителей Mirage Украине

Глава оборонного ведомства раскритиковал характеристики французских боевых самолетов и заявил, что Киеву нужна более современная техника.

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Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию, что Украина получила от Франции самолеты Mirage 2000, а также сообщения о том, что украинские военные сейчас осваивают этот самолет. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в среду, 29 марта, на совместном брифинге с министром обороны Хорватии Марио Баножичем в Media Center Ukraine в Одессе.

Кроме того, министр раскритиковал французские истребители, сравнив их с советскими МиГ-29.

"Я бы хотел дать техническое понимание. Сегодня в наличии ВСУ есть истребитель МиГ 29, который может "видеть" радаром на расстояние 60 км, поражать воздушные цели — на 30 км. Враг на Су-35 "видит" более чем на 200 км, может поражать воздушные цели на расстоянии более 140 км. У Mirage 2000 показатели такие же, как у МиГ-29", — отметил Резников.

По словам главы Минобороны, основной боевой самолет должен быть более современным. Однако с получением таких истребителей украинское контрнаступление сразу же не начнется, отметил Резников.

"Основной боевой самолет — это в первую очередь часть нашей противовоздушной обороны, это постулат №1. Это тот элемент, которого еще не хватает нам, чтобы считать, что система ПВО создана достаточно эффективно. Для контрнаступления очень важно иметь господство в воздухе, но мы будем исходить из тех ресурсов и реалий, что есть", — добавил Резников.

При этом министр отметил, что получение Киевом современных боевых самолетов 4-го поколения является вопросом времени. Также Алексей Резников отметил, что получение истребителей и обучение пилотов займет некоторое время, поэтому "опция контрнаступления и получения самолетов будут разделены во времени".

Поставки самолетов Mirage 2000-9 в Украину

27 марта французский портал Intelligense Online опубликовал расследование, в котором говорилось, что Украина расчитывает получить 40 самолетов Mirage 2000-9 производства Франции. Среди поставщиков віделяли такие страны как Греция, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.

На следующий день, 28 марта, издание The War Zone сообщало, что Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage 2000-9 в Объединенных Арабских Эмиратах для дальнейшей передачи Украине. При этом отмечалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина действительно просит самолеты для обороны воздушного пространства, однако Париж реагирует на это передачей зенитно-ракетных комплексов для защиты от дронов, ракет и самолетов. В скором времени ВСУ получат ПВО SAMP/T.

Ранее, 22 марта, французская газета Le Figaro сообщала, что около 30 украинских летчиков в течение более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских многоцелевых истребителях Dassault Mirage 2000. Однако 23 марта спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат опроверг эту информацию.