"Потрапить у погані руки": із викрадених на ЗАЕС матеріалів можуть зробити "брудну бомбу", — ЗМІ

З кожної тонни природного урану виходить до 6 кг матеріалу, придатного для озброєння. За словами експерта з виявлення ядерних матеріалів доктора Арнаба Басу, війна в Україні створила ідеальні умови для контрабанди радіоактивних матеріалів.

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На території Запорізької АЕС присутній суттєвий обсяг відпрацьованого ядерного палива, яке можуть використовувати у саморобних вибухових пристроях, відомих також як "брудні бомби". Про це заявив експерт із виявлення ядерних матеріалів доктор Арнаб Басу, повідомляє The Mirror.

За його словами, ймовірність безконтрольного доступу до таких матеріалів також зросла, тому потрібні додаткові заходи через присутність на території ЗАЕС російських військ.

Стверджується, що війна в Україні створила ідеальні умови для контрабанди радіоактивних матеріалів, які можуть виявитись "не в тих руках" і використовуватися для створення брудних бомб.

Інспектори ООН з ядерного нагляду нещодавно виявили бочки з ураном, які раніше зникли.

Випадок у Лівії

"В останні кілька тижнів у Лівії раптово було викрадено дві з половиною тонни урану, які згодом вдалося знайти. Але подібне трапляється, і якщо ці матеріали виявляться не в тих руках, можна очікувати на інциденти з використанням різних бомб", — пояснив він.

З кожної тонни природного урану можна отримати до 6 кг матеріалу, придатного для озброєння.

За словами експерта, подібні випадки, коли б застосовувалися так звані "брудні бомби", ще не фіксувалися. Але були три спроби виготовити такі пристрої.

"Брудна бомба" — потенційне джерело радіації, оскільки радіоактивна речовина у поєднанні із звичайною вибухівкою може розлетітися на досить широкі площі.

"Тому ефект може бути досить руйнівним, не настільки масштабним в сенсі втрат життів або масштабних руйнувань як при ядерному вибуху, але загальний ефект схожий на катастрофу", — пояснив Басу.

Нагадаємо, що 30 березня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про підсумки відвідування території ЗАЕС і заявив, що захистити АЕС вже неможливо.

Поїздці в Запорізьку область передував спільний із Володимиром Зеленським та Рафаелем Гроссі візит на Дніпровську ГЕС. Представник агентства зміг оцінити пошкоджену греблю на електростанції, яку атакували російські сили.