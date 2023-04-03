"Україна повинна палати і вити виттям": пропагандисти з РФ відреагували на загибель Владлена Татарського

Представники росЗМІ, письменники та активісти близько до серця сприйняли загибель військкора Владлена Татарського (Максима Фоміна). Більшість у звичній манері розпалювали ненависть до українців, закликаючи до терору та вбивств. Фокус зібрав найяскравіші реакції на ліквідацію росіянина.

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Головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Сімоньян згадала, що Владлена Татарського засудили в Україні до позбавлення волі. У 2011 році йому присудили до 12 років ув'язнення за збройне пограбування банку. У 2014 році під час вторгнення військ Росії на Донбас Татарський втік із в'язниці та приєднався до бойовиків "ДНР".

"Ну, що? Забудемо? Пробачимо?" — багатозначно спитала вона.

Далі Симоньян зробила репост посту з каналу vasyunin z online, де розписуються фрагменти біографії військкора.

"Владлен Татарський, який народився в Макіївці та вступив до ополчення, як і десятки тисяч інших людей Донбасу, був засуджений київською владою до в'язниці, тортур і принижень. Саме за Владлена Татарського РФ 8 років валялася в ногах у київської влади з благаннями пробачити … Не можна не зазначити ненависть і до Владлена, і до десятків тисяч інших людей Донбасу — релоковані плазуни по-особливому повинні ненавидіти тих, хто плазувати відмовився", — йдеться в публікації.

Телеведуча та керуюча директорка "Газпром-медіа" Тіна Канделакі запитує, коли країна почне відповідати?

"Безпека лідерів громадської думки нульова. Ритуальні вбивства стають традицією. У терористів є світло, вода, працюють залізниці, ресторани, інтернет, керівники вбивць їздять із телекамерами по країні", — зазначила вона.

Не залишився осторонь і російський філософ Олександр Дугін. Багато років він просував ідею знищення України як держави та врешті-решт втратив дочку Дар'ю 20 серпня минулого року через підрив автомобіля.

Ідеолог "російського" світу називає Татарського "героєм і справжнім воїном Христовим".

"Хто герой, той правий у всьому — був, є і буде. Станьте героями, тоді ваша правота буде доведена. А поки намагайтеся бути скромнішими. Будь-який плювок у загиблого героя — образа батьківщини. Ніякого права говорити все, що завгодно, ніхто нікому не давав. Говоріть і пишіть тільки в тому випадку, якщо готові заплатити за слова життям. Як Владлен Татарський. Або деякий час — хоча б поки остигає тіло істинного воїна Христового — просто зберігайте ввічливе мовчання", — зазначив він.

Антон Красовський, який закликав вбивати українських дітей, вважає, що Татарського вбили нібито "українські терористи".

"Татарського вбили в центрі Петербурга. Вбили українські терористи. Вони по всій країні нашій очевидно. І вбиватимуть і підриватимуть. Ми не воюємо з українським народом. І українську мову вчимо скрізь", — додав він.

Російський активіст та блогер Ілля Янсен закликав до "терору, якого не бачив світ".

"Потрібно, щоб будь-який заукраїнець у РФ боявся вийти з кімнати. Україна повинна в цей момент горіти та вити виттям сотень і тисяч вдів у тилу. Повинно горіти все, що ще не горить. Повинно бути знищено все, що ще ціле. Потрібно, щоб боялися вони, а не ми", — зазначив пропагандист.

Його товариш Олексій Живов пообіцяв "почати здирати шкіру живцем".

"Ви думаєте тв**ри, якщо ви вб'єте одного з нас, двох, трьох, щось зміниться? Зміниться тільки те, що ми почнемо з вас шкіру здирати живцем. Клянуся, ми закінчимо в Києві, а наші вороги будуть бовтатися на стовпах", — написав активіст.

А публіцист Єгор Холмогоров упевнений, що життя в Києві та інших українських містах "має перетворитися на пекло".

"Уже кожному очевидно, що жодних "етичних обмежень" тут немає… Ми навіть вигадати не зможемо те, що вони роблять щодня. І не треба нічого вигадувати. Просто щодня нагадуйте їм про те, що йде війна, а не веселе цькування русні. Вони забули", — повідомив Холмогоров.

Нагадаємо, що 2 квітня у кафе "Street food bar" в Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Загинув російський військкор Татарський, який організував у закладі творчий вечір.

Російські силовики підозрюють в організації вибуху Дар'ю Трепову, її затримали 3 квітня. Дівчина стверджує, що її підставили. РосЗМІ писали, що у батьків Трепової великі борги за комунальні послуги.

Національний антитерористичний комітет РФ звинувачував у вбивстві Татарського українські спецслужби та Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального.