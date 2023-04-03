"Украина должна полыхать и выть воем": пропагандисты в РФ отреагировали на гибель Владлена Татарского

Представители росСМИ, писатели и активисты близко к сердцу восприняли гибель военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Большинство в привычной манере разжигали ненависть к украинцам, призывая к террору и убийствам. Фокус собрал наиболее яркие реакции на ликвидацию россиянина.

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Главред российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила, что Владлен Татарский был приговорен в Украине к тюремному сроку. Суд в Украине в 2011 году приговорил его к 12 годам тюрьмы за вооруженное ограбление банка. В 2014 году во время вторжения войск России на Донбасс Татарский сбежал из тюрьмы и присоединился к боевикам "ДНР".

"Ну, что? Забудем? Простим?" — многозначительно спросила она.

Далее Симоньян сделала репост поста из канала vasyunin z online, в котором расписываются фрагменты биографии военкора.

"Родившийся в Макеевке и вступивший в ополчение Владлен Татарский, как и десятки тысяч других людей Донбасса, был приговорен киевской властью к тюрьме, пыткам и унижениям. Именно за Владлена Татарского РФ 8 лет валялась в ногах у киевской власти с мольбами простить и восстановить в правах… Нельзя не отметить ненависть и к Владлену, и к десяткам тысяч других людей Донбасса — как будто пресмыкающиеся релоцированные по-особенному должны ненавидеть тех, кто пресмыкаться отказался", — говорится в публикации.

Телеведущая и управляющий директор "Газпром-медиа" Тина Канделаки спрашивает, когда страна начнет отвечать?

"Безопасность ЛОМов нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией. У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет, руководители убийц ездят с телекамерами по стране", — отметила она.

Не остался в стороне и российский философ Александр Дугин. Много лет он продвигал идею уничтожения Украины как государства и в итоге потерял дочь Дарью 20 августа прошлого года из-за подрыва автомобиля.

Идеолог "русского" мира называет Татарского "героем и истинным воином Христова".

"Кто герой, тот прав во всем — был, есть и будет. Станьте героями, и тогда ваша правота будет доказана. А пока старайтесь быть скромнее. Любой плевок в погибшего героя — оскорбление Родины. Никакого права нести все что угодно никто никому не давал. Говорите и пишите только в том случае, если готовы заплатить за слова жизнью. Как Владлен Татарский. Либо некоторое время — хотя бы пока остывает тело истинного воина Христова — просто храните вежливое молчание", — отметил он.

Призывавший убивать украинских детей Антон Красовский считает, что Татарского убили якобы "украинские террористы".

"Татарского убили в центре Петербурга. Убили украинские террористы. Они по всей стране нашей очевидно. И будут убивать и взрывать. Мы не воюем с украинским народом. И украинскую ***мову учим повсеместно", — добавил он.

Российский активист и блогер Илья Янсен призвал к "террору, какого не видел мир".

"Нужно чтобы всякий заукраинец в РФ боялся выйти из комнаты. Украина должна в этот момент полыхать и выть воем сотен и тысяч вдов в тылу. Должно гореть все, что еще не горит. Должно быть уничтожено все, что еще цело. Нужно, чтобы боялись они, а не мы", — отметил пропагандист.

Его товарищ Алексей Живов пообещал "начать сдирать кожу живьем".

"Вы думаете тв**ри, если вы убьете одного из нас, двоих, троих, что-то изменится? Изменится только то, что мы с вас начнем кожу сдирать живьем. Клянусь, мы закончим в Киеве, а наши враги будут болтаться на столбах", — написал активист.

А публицист Егор Холмогоров уверен, что жизнь в Киеве и других украинских городах "должна превратиться в ад".

"Уже каждому очевидно, что никаких "этических ограничений" тут нет… Мы даже выдумать не сможем то, что они делают каждый день. И не надо ничего выдумывать. Просто каждый день напоминайте им о том, что идет война, а не веселая травля русни. Они забыли", — сообщил Холмогоров.

Напомним, что 2 апреля в кафе "Street food bar" в Санкт-Петербурге раздался взрыв. Погиб российский военкор Татарский, который организовал в заведении творческий вечер.

Российские силовики подозревают в организации взрыва Дарью Трепову, ее задержали 3 апреля. Девушка утверждает, что ее подставили. РосСМИ писали, что у родителей Треповой большие долги за коммунальные услуги.

Национальный антитеррористический комитет РФ обвинял в убийстве Татарского украинские спецслужбы и Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.