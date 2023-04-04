Роспропаганда не дійшла єдиної думки щодо ліквідації Владлена Татарського, — ISW

На думку американських аналітиків, роз'єднаність офіційних відповідей про загибель воєнкору, напевно, стане головною точкою "невралгії в інформаційному просторі РФ".

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Пропаганда в Росії не може визначитися з єдиним наративом про вбивство українського колаборанта Максима Фоміна, відомого як військового блогера Владлена Татарського. Про це у звіті від 3 квітня пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією експертів ISW, різні офіційні відповіді дуже роз'єднані, і серед офіційних російських джерел не було досягнуто консенсусу щодо причетності чи зв'язку затриманої за підозрою у вбивстві Татарського Дар'ї Трепової з українськими спецслужбами чи з фондом Навального.

"Різні офіційні відповіді помітно роз'єднані, і серед офіційних російських джерел немає консенсусу щодо причетності чи зв'язку Трепової з українськими спецслужбами або з Фондом боротьби з корупцією Навального", – пишуть аналітики ISW.

Кого звинувачують у вбивстві Татарського

За інформацією інституту, представники влади РФ звинувачують у вбивстві Татарського як українські державні структури, так і російського опозиціонера Олексія Навального. У національному антитерористичному комітеті РФ вважають, що за цією подією стоїть співпраця українських спецслужб, які нібито співпрацювали з заснованим у 2011 році Фондом боротьби з корупцією опозиціонера Навального.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив український уряд, при цьому не забувши згадати про причетність України до вбивства пропагандистки Дарії Дугіної.

При цьому у слідчому комітеті РФ справу перекваліфікували на терористичний акт, нібито спланований на території України, і підтвердили затримання у Санкт-Петербурзі росіянки Дар'ї Трепової.

При цьому в середовищі мілблогерів також відбулося роз'єднання, частина з них просто звинувачує українські спецслужби, а частина зосереджено вивчає доступні відеозаписи, що передували вибуху та його наслідкам.

На думку аналітиків, мілітарі-блогери публікуватимуть більше критики за результатами розслідування, оскільки російські чиновники почнуть активізувати офіційний наратив навколо розслідування Національного антитерористичного комітету. Таким чином, смерть Татарського може стати головною точкою "невралгії інформаційного простору".

"Відсутність узгодженого наративу в проросійському інформаційному просторі нагадує реакцію на успішний контрнаступ України на Харківщині восени 2022 року. Тоді пропагандистська машина Кремля спочатку не могла визначитись з риторичною лінією реагування на значні успіхи України і спричинила розрив інформаційного простору".

Нагадаємо, 2 квітня у кафе в Санкт-Петербурзі, де проходив творчий вечір російського воєнкору Владлена Татарського, пролунав вибух. Вибуховий пристрій знаходився у подарованій йому відвідувачкою статуетці. Татарський загинув, кілька десятків людей постраждали.

Наступного дня, 3 квітня, росЗМі передали, що за підозрою у вбивстві було затримано росіянку Дар'ю Трепову, яка вручила Татарському статуетку.