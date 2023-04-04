Роспропаганда не пришла к единому мнению о ликвидации Владлена Татарского, — ISW

По мнению американских аналитиков, разобщенность официальных ответов о гибели военкора, вероятно, станет главной точкой "невралгии в информационном пространстве РФ".

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Пропаганда в России не может определиться с единым нарративом об убийстве украинского коллаборанта Максима Фомина, более известного как военного блогера Владлена Татарского. Об этом в отчете за 3 апреля пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

По информации экспертов ISW, различные официальные ответы сильно разобщены, и среди официальных российских источников не был достигнут консенсус относительно причастности или связи задержанной по подозрению в убийстве Татарского Дарьи Треповой с украинскими спецслужбами или с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

"Различные официальные ответы заметно разобщены, и среди официальных российских источников нет консенсуса относительно причастности или связи Треповой с украинскими спецслужбами или с Фондом борьбы с коррупцией Навального", – пишут аналитики ISW.

Кого обвиняют в убийстве Татарского

По информации института, представители власти РФ обвиняют в убийстве Татарского, как украинские госструктуры, так и российского оппозиционера Алексея Навального. В национальном антитеррористическом комитете РФ считают, что за этим событием стоит сотрудничество украинских спецслужб, которые якобы сотрудничали с основанным в 2011 году Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Навального.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил украинское правительство, при этом не забыв упомянуть причастность Украины к убийству пропагандистки Дарьи Дугиной.

При этом в следственном комитете РФ дело переквалифицировали в террористический акт, якобы спланированный на территории Украины, и подтвердил задержание в Санкт-Петербурге россиянки дарьи Треповой.

При этом в среде милблогеров также произошло разобщение, часть из них просто обвиняет украинские спецслужбы, а часть сосредоточенно изучает доступные видеозаписи, которые предшествовали взрыву и его последствиям.

По мнению аналитиков милитари-блогеры будут публиковать больше критики по результатам расследования, поскольку российские чиновники начнут активизировать официальный нарратив вокруг расследования Национального антитеррористического комитета. Таким образом смерть Татарского может стать главной точкой "невралгии информационного пространства".

"Отсутствие согласованного нарратива в пророссийском информационном пространстве напоминает реакцию на успешное контрнаступление Украины на Харьковщине осенью 2022 года. Тогда пропагандистская машина Кремля сначала не могла определиться с риторической линией реагирования на значительные успехи Украины и повлекла за собой разрыв информационного пространства", – заключают в отчете.

Напомним, 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер российского военкора Владлена Татарского, раздался взрыв. Взрывное устройство находилось в подаренной ему посетительницей статуэтке. Татарский погиб, несколько десятков человек пострадали.

На следующий день, 3 апреля, росСМи передали, что по подозрению в убийстве была задержана россиянка Дарья Трепова, которая вручила Татарскому статуэтку.