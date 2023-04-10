"Скажуть, прийшов із гранатою": побитий у Хмельницькому боєць ЗСУ назвав брехнею заяви УПЦ МП

За словами військовослужбовця Артура Ананьєва, якого виштовхали з церковної установи УПЦ МП у Хмельницькому, спочатку клірики стверджували, що він скинув Євангеліє у церкві, а після публікації відео з місця подій, що Євгеннеліє облив.

Related video

Український військовослужбовець Артур Ананьєв, який постраждав від рук священнослужителя установи УПЦ МП у Хмельницькому, висловився про те, що всі заяви УПЦ МП у тій чи іншій формі будуть перекручуванням фактів. Про це повідомляє NV.

Ананьєв нагадав, що раніше представники УПЦ МП стверджували, ніби він скинув на підлогу Євангеліє, а після публікації відео почали заявляти, що він його облив.

"Вони говорили, що я не військовий. Коли прийшли мої бойові побратими, вони вже почали якусь іншу схему думати", — пояснив він, додавши, що, можливо, подальша версія буде про те, що він був із гранатою у стані сп'яніння.

Побиття військового у Хмельницькому

Депутат місцевої облради Віктор Бурлик повідомив, що у неділю вранці, 2 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі стався скандал за участю військовослужбовця та священика. Представник УПЦ накинувся на бійця ЗСУ, який поцікавився, скільки ще має загинути, щоби віруючі перестали ходити в церкві МП.

Коментар УЦП МП

В УПЦ назвали подію у соборі провокацією. За словами одного зі священиків Олександра Рибчинського, коли диякон вийшов на кафедру, щоб читати з Євангеліє, невідомий у військовій формі почав обливати його водою та намагався вибивати книгу з рук.

Після побиття військового у Хмельницькому біля храму зібралися десятки місцевих протестуючих, а мер міста вимагав повної заборони УПЦ МП в Україні. Обурення народних мас призвело до того, що собор у Хмельницькому перейшов до Православної церкви України. Парафіяни зібрали 1235 підписів на користь такої ініціативи. Згодом богослужіння тут уже проводили українською мовою.

Після інциденту у церковній установі у Хмельницькому МВС оголосило у розшук святого отця УПЦ МП (у миру Ігоря Слободяна), який застосовував силу щодо українського військовослужбовця. Проте місцезнаходження батюшки поки не встановлено, дані про нього розміщені у розділі "Розшук" про осіб, які переховуються від досудового розслідування.

Надалі з'явилися дані про те, що священик із Хмельницького залишив територію України. Політик Олександр Василишин повідомив, що повістку до суду не змогли передати до рук підозрюваного, який виїхав за межі міста та, можливо, країни.