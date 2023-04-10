"Скажут, пришел с гранатой": избитый в Хмельницком боец ВСУ назвал ложью заявления УПЦ МП

По словам военнослужащего Артура Ананьева, которого вытолкали из церковного учреждения УПЦ МП в Хмельницком, вначале клирики утверждали, что он сбросил Евангелие в церкви, а после публикации видео с места событий — что Евагнелие облил.

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Украинский военнослужащий Артур Ананьев, пострадавший от рук священнослужителя в учреждений УПЦ МП в Хмельницком, высказался о том, что все заявления УПЦ МП в той или иной форме будут искажением фактов. Об этом сообщает NV.

Ананьев напомнил, что прежде представители УПЦ МП утверждали, будто он сбросил на пол Евангелие, а после публикации видео принялись заявлять, что он его облил.

"Они говорили, что я не военный. Когда пришли мои боевые собратья, они уже начали какую-то другую схему думать", — пояснил он, добавив, что, возможно, дальнейшая версия будет о том, что он был с гранатой в состоянии опьянения.

Избиение военного в Хмельницком

Депутат местного облсовета Виктор Бурлык сообщил, что в воскресное утром, 2 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе случился скандал с участием военнослужащего и священника. Представитель УПЦ набросился на бойца ВСУ, который поинтересовался, сколько еще должно погибнуть, чтобы верующие перестали ходить в церкви МП.

Комментарий УЦП МП

В УПЦ назвали произошедшее в соборе провокацией. По словам одного из священников собора Александра Рыбчинского, когда диакон вышел на кафедру, чтобы читать из Евангелия, неизвестный в военной форме стал обливать его водой и пытался выбивать из рук Евангелие.

После избиения военного в Хмельницком у храма собрались десятки протестующих местных жителей, а мэр города потребовал полного запрета УПЦ МП в Украине. Возмущение народных масс привело к тому, что собор в Хмельницком перешел в Православную церковь Украины. Прихожане собрали 1 235 подписей в пользу такой инициативы. Впоследствии богослужения здесь уже проводились на украинском языке.

После инцидента в церковном учреждении в Хмельницком МВД объявило в розыск святого отца УПЦ МП (в миру Игоря Слободяна), который применял силу в отношении украинского военнослужащего. Однако местонахождение батюшки пока не установлено, данные о нем размещены в разделе "Розыск" о лицах, скрывающихся от досудебного расследования.

В дальнейшем появились данные о том, что священник из Хмельницкого покинул территорию Украины. Политик Александр Василишин сообщил, что повестку в суд не смогли передать в руки подозреваемому, который выехал за пределы города, и, возможно, страны.