"Страх стане реальністю": у РФ розповіли, чому Путін не припинить війну в Україні

За словами російського опозиціонера Олександра Гудкова, поразка у війні, швидше за все, призведе до зміни режиму, тому Кремль продовжить вести конфлікт, намагаючись утримувати захоплені території.

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Президент країни-агресорки Володимир Путін боїться програти війну з Україною, тож намагається її затягувати. Про це заявив російський опозиціонер Дмитро Гудков в інтерв'ю 24 каналу сьогодні, 12 квітня.

Політик пояснив, що великі втрати РФ Путіна не зупинять, тому що йому немає жодної справи до життів своїх громадян, він їх не цінує і може пускати на забій скільки завгодно.

"Він може спалити як гарматне м'ясо скільки завгодно — і мільйон людей, якщо потрібно буде. Така, на жаль, ціна людського життя в Росії сьогодні", — зазначив він.

Що стосується "вагненерівців" — цього прошарку населення Кремль взагалі намагається позбавитися навмисне.

"Одне із завдань Пригожина через "Вагнер" провести всіх ув'язнених, позбутися їх, тому що це непотрібні люди з погляду Путіна", — додав Гудков.

Чого боїться Путін

За словами опозиціонера, Путін боїться показати свою слабкість і приголомшливу військову поразку, тому можливості вийти з війни зараз у нього немає. Поразка у війні, швидше за все, призведе до зміни режиму, тому президент Росії продовжуватиме війну, на скільки вистачить його життя.

"Він продовжуватиме до кінця. Свого, а не переможного", — заявив Гудков.

У Кремлі вже є адекватне усвідомлення своїх сил, і на нові території там уже не дивляться, а прагнуть утримати те, що вже захоплено.

Гудков вважає, що Путін сподівається на те, що допомога Україні вичерпається через тривалий конфлікт і Захід перестане допомагати. Але, як наголошує опозиціонер, і як неодноразово заявляли західні лідери — ця надія є марною.

Скільки ще Росія зможе воювати

За словами Гудкова, за часів СРСР лише один завод виробляв тисячу танків, зараз весь ВПК РФ робить у десятки разів менше техніки та зброї.

"ВПК Росії не може забезпечувати тривалу війну такої інтенсивності. Коли ти нападаєш, тобі потрібні одні ресурси, коли ти переходиш у режим оборони – зовсім інші", – наголосив він.

Гудков зауважив, що Путін насправді мріє про кінець війни, але, зрозуміло, на умовах, які ніколи не сприйме Україна.

ВПК втрачатиме інтенсивність, для його підтримки просто нема де брати ресурс, через це Кремль може перейти до якихось інших форм.

До речі, пермський депутат із фракції "Єдина Росія" Сергій Захаров 10 квітня заявив, що складає із себе повноваження достроково, а Путіна назвав "дрібним диктатором".

10 квітня британські журналісти повідомили, що різкі перепади самопочуття глави Кремля викликають паніку у родичів, тому що через можливу раптову смерть близьке оточення опиниться перед невідомістю і навіть на межі виживання.

Нагадаємо, що британський експерт з контртероризму Грем Юїлл вважає, що Путін вдається до допомоги двійників, яких навіть навчили характерній ході.

27 березня повідомлялося, що параноїдний Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, пов'язаний з війною в Україні.