Отримали десятки відео: омбудсмен розповів про публічні страти українських полонених (відео)

За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, 86% українських військовослужбовців, які повернулися з російського полону, зазнали катувань в ув'язненні.

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За останні дев'ять місяців Офіс омбудсмена отримав кілька десятків відео публічної кари українських військових у російському полоні. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у понеділок, 17 квітня.

"Це відрізання голови та відрізання статевих органів, це і відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Тобто різні відео, які публічно записують самі російські військовослужбовці", — уточнив Лубінець.

Омбудсмен зазначає, що деяких росіян на відео вдалося впізнати. Зокрема, відомо, що одного з виконавців страти було згодом убито у бою з Силами оборони України.

Чи порушують українські військові Женевську конвенцію?

В Офісі омбудсмена наголошують, що якщо до них надходять відео, на яких українські військовослужбовці нібито порушують Женевську конвенцію, їх ретельно перевіряють. Як правило, експертизи, зокрема із залученням міжнародних незалежних експертів, встановлюють, що відео постановчі, а найчастіше навіть, навпаки, доводять воєнні злочини росіян, а не українців.

Зокрема, Дмитро Лубинець розповів про відео, на якому українські військові нібито розстріляли російських солдатів, коли вони здавались в полон.

По-перше, було встановлено, що це дійсно були українські військовослужбовці. По-друге, наші експерти у співпраці з міжнародними експертами встановили, що це відео яскраво демонструє воєнний злочин, який вчинили російські військовослужбовці. Там було 12 військовослужбовців росіян, 10 зробили, що вони здаються в полон, двоє залишалися зі зброєю, намагалися вбити українських солдатів. Це прямо прописано в Женевській конвенції — намагатися продовжувати військові дії під маскою здачі в полон", — розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, росіяни неодноразово прикривалися здаванням у полон, щоб досягти певного успіху на полі битви. Такі випадки зафіксували ще за часів радянсько-фінської війни 1939-1940 років.

"Нам вдалося знайти архівний документ, де зафіксовані події під час війни з Фінляндією. Представники Росії на той час описали, як вони показали фінам, що вони нібито хочуть здатися в полон, насправді вони продовжили бойові дії і таким чином проривали фронт", — сказав Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, 86% українців, які повернулися з полону, заявили про тортури.

"Насправді для РФ не існує міжнародного гуманітарного права, їм начхати на Женевську конвенцію. Ми це бачимо щодня, в тому числі коли повертаємо наших військових з полону", — додав Дмитро Лубінець.

Розстріл та відрізання голови українських військовополонених

11 березня Владислав Поздняков, засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава", опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому російські окупанти відрізали голову живому чоловікові, схожому на українського військового. Наступного дня, 12 березня, американські журналісти з'ясували, що в соціальних мережах з'явилися два відеоролики, на яких відображено обезголовлення українських солдатів.

Також нагадаємо, 6 березня у мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". У ВП заявили, що це приклад "національної нікчемності та слабкості" росіян. 31 березня товариші по службі Олександра Мацієвського зі 163-го батальйону ТРО розповіли про те, як Герой України потрапив у полон до російських окупантів.