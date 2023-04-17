Получили десятки видео: омбудсмен рассказал о публичных казнях украинских пленных (видео)

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, 86% украинских военнослужащих, которые вернулись из российского плена, подвергались пыткам в заключении.

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За последние девять месяцев Офис омбудсмена получил несколько десятков видео публичной казни украинских военных в российском плену. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде", опубликованному в понедельник, 17 апреля.

"Это отрезание головы и отрезание половых органов, это и отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. То есть разные видео, которые публично записывают сами российские военнослужащие", — уточнил Лубинец.

Омбудсмен отмечает, что некоторых россиян на видео удалось опознать. В частности, известно, что один из исполнителей казни был впоследствии убит в бою с Силами обороны Украины.

Нарушают ли украинские военные Женевскую конвенцию?

В Офисе омбудсмена подчеркивают, что если к ним поступают видео, на которых украинские военнослужащие якобы нарушают Женевскую конвенцию, их тщательно проверяют. Как правило, экспертизы, в том числе с привлечением международных независимых экспертов устанавливают, что видео постановочные, а зачастую даже, напротив, доказывают военные преступления россиян, а не украинцев.

В частности, Дмитрий Лубинец рассказал о видео, на котором украинские военные якобы расстреляли российских солдат, когда те сдавались в плен.

"Во-первых, было установлено, что это действительно были украинские военнослужащие. Во-вторых, наши эксперты в сотрудничестве с международными экспертами установили, что это видео ярко демонстрирует военное преступление, которое совершили российские военнослужащие. Там было 12 военнослужащих россиян, 10 сделали вид, что они сдаются в плен, двое оставались с оружием, пытались убить украинских солдат. Это прямо прописано в Женевской конвенции — пытаться продолжать военные действия под маской сдачи в плен", — рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, россияне неоднократно прикрывались сдачей в плен, чтобы достичь определенного успеха на поле битвы. Такие случаи зафиксировали еще во время советско-финской войны 1939-1940 годов.

"Нам удалось найти архивный документ, где зафиксированы события во время войны с Финляндией. Представители России на то время описали, как они показали финнам, что они якобы хотят сдаться в плен, на самом деле они продолжили боевые действия и таким образом прорывали фронт", — сказал Лубинец.

Как отметил омбудсмен, 86% украинцев, вернувшихся из плена, заявили о пытках.

"На самом деле для РФ не существует международного гуманитарного права, им начхать на Женевскую конвенцию. Мы это видим каждый день, в том числе, когда возвращаем наших военных из плена", — добавил Дмитрий Лубинец.

Расстрел и отрезание головы украинских военнопленных

11 марта Владислав Поздняков, основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство", опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военного. На следующий день, 12 марта, американские журналисты выяснили, что в социальных сетях появились два видеоролика, на которых запечатлены обезглавливания украинских солдат.

Также напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". В ОП заявили, что это пример "национальной никчемности и слабости" россиян. 31 марта сослуживцы Александра Мациевского из 163-го батальона ТРО рассказали о том, как Герой Украины попал в плен к российским оккупантам.