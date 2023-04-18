"1,5-2 місяці": у Держдумі РФ передбачили, що до кінця війни залишилось небагато (відео)

Депутат Олександр Бородай заявив, що у ЗСУ нібито закінчується людський ресурс, і назвав контрнаступ "останньою можливістю щось відіграти".

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У Збройних сил України нібито спостерігається нестача бійців, а населення втомилося від війни та виступає проти мобілізації. Так вважає депутат Держдуми Олександр Бородай, про що свідчить оприлюднений у мережі його коментар.

"Залишилося вже не дуже багато, і події буквально найближчих 1,5-2 місяців будуть визначальними. Річ у тім, що цей контрнаступ, який планують наші супротивники, це для них практично остання можливість щось відіграти", — сказав Бородай.

За його словами, у ЗСУ нібито закінчується людський ресурс. Як доказ цього депутат згадав, що в бойових діях беруть участь не тільки військові, але й прикордонники, поліціянти та співробітники інших силових структур.

"Супротив їхнім призовам, мобілізаціям всередині самої України зростає. Там населення вкрай втомилось від усього, що відбувається, м’яко кажучи", — пояснив Бородай.

Він зазначив, що загарбниками потрібно не стільки знищити техніку, як живу силу України.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього опитування, 47,3% респондентів підтримали посилення мобілізації в Україні.

17 квітня керівник ГУР Кирило Буданов оголосив, що його прогноз щодо звільнення Криму йде за планом. Раніше він заявляв, що ЗСУ зможуть зайти на територію півострова вже до кінця весни.

Раніше, 13 квітня, голова Міноборони Олексій Резніков заявив, що після вторгнення РФ на територію України жодна країна не відмовиться від ядерної зброї.