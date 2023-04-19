"Вибив шибки і пошкодив будівлю": у Брянській області дрон атакував військкомат, — губернатор

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз вкотре стверджує, що напад на військкомат у регіоні організували українські війська. Але влада України каже, що не проводить атаки по території РФ, оскільки стоїть завдання деокупувати власні території.

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Будівлю військкомату у місті Новозибків Брянської області атакував безпілотник. Згідно з заявою місцевого губернатора Олександра Богомаза, внаслідок атаки військкомат "частково пошкоджений", а в будівлі вибито скло. Про це російський урядовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Провину за напад Богомаз поклав на українські сили.

"Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби", — йдеться в публікації.

Військкомат у місті Новозибків

Губернатор Брянської області не вперше звинувачує Україну в атаках за допомогою БПЛА і при цьому не наводить доказів того, що це був український дрон.

Київ же не бере на себе відповідальність за те, що відбувається на російській території. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна не завдає ударів по території РФ, оскільки веде оборонну війну для деокупації власних територій.

Нагадаємо, що окупанти вирішили вербувати українців за допомогою цифрових повісток. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупаційна влада може вербувати в армію тих, хто звертається до лікарень або органів соцпідтримки, оскільки їхні дані надаються в реєстрі військовозобов'язаних.

Раніше з'явилася інформація про те, що мобілізовані в РФ звинуватили військове командування в обмані. Вихідці з Московської та Іванівської областей записали відеозвернення, в якому повідомили, що у них під приводом "поставити печатки" відібрали документи і без продуктів відправили з Ростова-на-Дону до Луганської області.

Резервісти ЗС РФ, у свою чергу, звернулися до Путіна зі скаргою на своїх командирів. Мобілізовані обурилися тим, що їх у складі штурмових підрозділів відправили в атаку під Авдіївкою.