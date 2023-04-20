Грошей на ремонт немає: флагман флоту Росії "Петро Великий" можуть списати, – росЗМІ

Важкий атомний крейсер "Петро Великий" називають найбільшим ударним бойовим кораблем у світі. Корабель порівнюють із 20-поверховим будинком, але у бою він практично некорисний, кажуть військові експерти.

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Російське командування має намір вивести з бойового складу важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий". Про це повідомило джерело російського агентства ТАСС у військово-морській сфері.

Наразі питання про виведення "Петра Великого" опрацьовують. Досвід ремонту та модернізації схожого крейсера "Адмірал Нахімов" показав, що це дуже затратно, пояснив співрозмовник.

Міноборони РФ офіційно не коментувало цю інформацію.

Частину особового складу "Петра Великого" перевели на "Адмірал Нахімов" для формування нового екіпажу, зазначило джерело агентства.

"Петро Великий" може стати на модернізацію після повернення "Адмірала Нахімова"

Інформоване джерело "РІА Новини" спростувало плани щодо виведення та списування "Петра Великого" з бойового складу флоту. Корабель, за його даними, можуть вивести до резерву для подальшого ремонту з модернізацією.

"Петро Великий" може стати на модернізацію після повернення крейсера "Адмірала Нахімова". Після ремонту крейсер "Петро Великий" може стати носієм великої кількості крилатих ракет, зокрема гіперзвукових.

"Адмірал Нахімов", за даними ЗМІ, поставили на ремонт ще 1999 року, але реальні роботи розпочали лише у 2013-му. "Петро Великий" — єдиний бойовий надводний атомохід флоту РФ.

Чому крейсер "Петро Великий" називають флагманом?

"Петро Великий" — флагман Північного флоту, єдиний бойовий надводний атомохід у вітчизняному ВМФ і найбільший діючий неавіанесучий ударний бойовий корабель у світі", — описують крейсер пропагандисти.

У системі озброєння корабля є ядерна енергетична установка та керована ракетна зброя. Призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення комплексної протиповітряної та протичовнової оборони.

"Петро Великий" створювали для протидії авіаносним групам, в СРСР його називали "вбивцями авіаносців". Серію "адміралів" створили на Балтійському суднобудівному заводі: "Адмірал Ушаков", "Адмірал Нахімов" та "Адмірал Лазарєв". А "Петро Великий" був 4-м і найбільшим кораблем у цій серії.

"Фонтанка" дає зразкові розміри "Петра Великого". Крейсер можна порівняти з 20-поверховим будинком завдовжки понад чверть кілометра. Швидкість розгону корабель може сягати 60 км/год. Штатна чисельність екіпажу – 1035 осіб.

Величезні розміри крейсера ускладнюють його використання за прямим призначенням. Кожен його бойовий вихід у море коштує величезних грошей.

"Підкрастися до мети непомітно така махіна не зможе. Незважаючи на серйозні озброєння та захищеність, один він у морі не воїн. Розкрити весь свій потенціал "Петро Великий" може лише у складі ударного з'єднання або корабельного ударного угруповання", — коментують військові експерти.

У 2020 році фахівці підрахували, що модернізація корабля коштуватиме сотні мільярдів рублів.

"За ці гроші можна замовити бригаду корветів для Тихоокеанського флоту. Або витратити 400 мільярдів і побудувати новий авіаносець", — зазначили вони.

Нагадаємо, що 13 квітня минулого року українські ракети "Нептун" потопили ракетний крейсер "Москва", гордість Чорноморського флоту РФ. Українські ракетники розповіли, що зловити мету ЗС РФ допомогла погода.

Міністр оборони Олексій Резніков у річницю точного влучення по російському кораблю заявив, що судно, що затонуло, стане популярним місцем для дайвінгу.