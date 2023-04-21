"Пухлину вчасно вирізали": у СБУ розповіли про сотню зрадників у держорганах

Як зазначив голова відомства Василь Малюк, колаборантів знаходили безпосередньо у лавах спецслужби, а також у Силах оборони, Кабміні та навіть ДСНС.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні викрили понад 300 колаборантів, які працювали на окупантів. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю інформаційному агентству "Interfax-Україна", опублікованому 21 квітня.

За словами Малюка, 9 із викритих зрадників були співробітниками СБУ. Ще 102 особи служили у Силах оборони та безпеки України. Глава відомства підкреслив, що йдеться про розвинену агентурну мережу, яка розроблялася роками.

"Треба розуміти просту річ: Путін — кадровий кдбіст, він десятки років вибудовував агентурну роботу по Україні. Це як рак, який поширює свої метастази та пожирає здорові клітини. Але насправді агентурна мережа російської ФСБ не спрацювала так, як очікувалося, —" пухлину "ми вчасно вирізали", — розповів Василь Малюк.

Голова спецслужби також розповів, що "кротів", які "зливали" інформацію окупантам знаходили також у Кабінеті Міністрів, Торгово-промисловій палаті, а також серед колишніх та чинних працівників внутрішніх органів.

А буквально вчора викрили адвоката, який раніше був працівником прокуратури. Він збирав секретну інформацію, шукав як отримати карти мінних полів, місця розташування HIMARS, складів з боєприпасами. Тобто класичний російський агент. Цікаво, що його дружина є помічником одразу двох народних депутатів. ", — додав Малюк.

Також голова СБУ розповів, що зрадників знаходили у лавах Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зокрема, як з'ясували слідчі, двоє співробітників ДСНС під час окупації Київської області "зливали" росіянам дані патріотично налаштованих місцевих жителів, яких згодом катували. За словами Малюка, вони підпалили пожежну частину у селі Іванків Вишгородського району.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю глава СБУ Василь Малюк розповів, що українська сторона обміняла у РФ двох священнослужителів УПЦ МП, за одного з яких вдалося звільнити на 28 українських військових, які перебували в полоні в окупантів.

Також нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що командиру однієї з частин Сил спеціальних операцій Роману Червінському, чиї самовільні дії, за результатами слідства, призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатово" в Кіровоградській області влітку минулого року повідомили про підозру.

Раніше, 19 квітня, у Держбюро розслідувань повідомили, що двох колишніх співробітників СБУ, які зараз працюють на ФСБ, звинувачують у державній зраді — вони допомагають РФ здійснювати кібератаки на українські інформаційні системи.