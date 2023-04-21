"Опухоль вовремя вырезали": в СБУ рассказали о сотне предателей в госорганах

Как отметил глава ведомства Василий Малюк, коллаборантов находили непосредственно в рядах спецслужбы, а также в Силах обороны, Кабмине и даже ГСЧС.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украине разоблачили более 300 коллаборантов, которые работали на оккупантов. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью информационному агентству "Interfax-Україна", опубликованному 21 апреля.

По словам Малюка, 9 из разоблаченных предателей были сотрудниками СБУ. Еще 102 человека служили в Силах обороны и безопасности Украины. Глава ведомства подчеркнули, что речь идет о развитой агентурной сети, которая разрабатывалась годами.

"Надо понимать простую вещь: Путин — кадровый кгбист, он десятки лет выстраивал агентурную работу по Украине. Это как рак, который распространяет свои метастазы и пожирает здоровые клетки. Но на самом деле агентурная сеть российской ФСБ не сработала так, как ожидалось, — "опухоль" мы вовремя вырезали", — рассказал Василий Малюк.

Глава спецслужбы также рассказал, что "кротов", которые "сливали" информацию оккупантам находили также в Кабинете Министров, Торгово-промышленной палате, а также среди бывших и действующих работников внутренних органов.

"А буквально вчера разоблачили адвоката, который ранее был работником прокуратуры. Он собирал секретную информацию, искал как получить карты минных полей, места расположения HIMARS, складов с боеприпасами. То есть классический российский агент. Интересно, что его жена является помощником сразу двух народных депутатов", — добавил Малюк.

Также глава СБУ рассказал, что предателей находили в рядах Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В частности, как выяснили следователи, двое сотрудников ГСЧС во время оккупации Киевской области "сливали" россиянам данные патриотически настроенных местных жителей, которых в последствии пытали. По словам Малюка, они подожгли пожарную часть в селе Иванков Вышгородского района.

Напомним, в этом же интервью глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинская сторона обменяла у РФ двух священнослужителей УПЦ МП, за одного из которых удалось освободить на 28 украинских военных, находившихся в плену у оккупантов.

Также напомним, 21 апреля стало известно, что командиру одной из частей Сил специальных операций Роману Червинскому, чьи самовольные действия, по результатам следствия, привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом прошлого года сообщили о подозрении.

Ранее,19 апреля, в Госбюро расследований сообщили, что двое бывших сотрудников СБУ, сейчас работающих на ФСБ, обвиняются в государственной измене — они помогают РФ осуществлять кибератаки на украинские информационные системы.