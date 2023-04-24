8 разів на добу: безпілотники масово атакували Бєлгородську область, — росЗМІ

Один з БПЛА внаслідок атаки зміг пошкодити дизельний трансформатор, а ще один дрон скинув вибуховий пристрій на вишку комунікаційного зв'язку.

Related video

Бєлгородську область за минулу добу масово атакували безпілотними літальними апаратами. За інформацією видання Shot, за вчорашній день 23 квітня у регіоні було зафіксовано 8 таких атак.

За інформацією журналістів, один із безпілотників було зафіксовано біля села Муром за 500 метрів від кордону. Його вдалось посадити на землю за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Також поблизу села Муром було помічено ще один безпілотник, який зміг наблизитись на 4 кілометри вглиб російського кордону. Повідомляється, що з нього було скинуто вибуховий пристрій на вежу комунікаційного зв'язку.

Третій БПЛА був помічений на околицях села Середа. Повідомляється, що його вдалося збити, при цьому, за інформацією ЗМІ, під час падіння у ньому здетонували боєприпаси, і безпілотник вибухнув.

Далі за всіх зміг дістатись невстановлений БПЛА літакового типу, що долетів до одного з сіл у Бєлгородському районі, після чого впав та вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено дизельний трансформатор, та постраждала одна людина.

Ще два безпілотники було помічено біля села Новобудівка-2 Грайворонського району (1,8 км від кордону) та біля села Сподарюшине у тому ж районі, де було скинуто три боєприпаси, але обійшлося без постраждалих.

І ще одну пару безпілотників було зафіксовано біля села Лозова Рудка Борисівського району, що знаходиться за 650 метрів від кордону.

Нагадаємо, 17 квітня, на місцевій підстанції в Бєлгороді пролунало кілька вибухів, і спалахнули трансформатори. За інформацією росЗМІ, це сталося через атаку на Бєлгород безпілотниками ЗСУ, що скинули два вибухові пристрої на місцеву ТЕС.

Також, наприкінці лютого внаслідок падіння трьох безпілотників у Бєлгороді, було вибито кілька вікон та пошкоджено кілька автомобілів.