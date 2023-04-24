"Україна потребує більше": німецький генерал закликав передати ЗСУ винищувачі

Ерхард Бюлер розкритикував німецький уряд за неоперативне постачання боєприпасів і бронетехніки, бойових танків і бронетранспортерів до України.

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Колишній командувач сил НАТО у Косово Ерхард Бюлер, німецький генерал у відставці, заявив, що Україна потребує не тільки засобів протиповітряної оборони, а й західних винищувачів. Про це інформує Bild.

Бюлер незадоволений, яким чином уряд ФРН реагує на потребу Збройних сил України у сучасному озброєння. Бюлер наголосив на тому, що потрібно робити більше, а рішення щодо постачання боєприпасів і бронетехніки, бойових танків і бронетранспортерів ухвалено занадто пізно.

Німецький генерал закликав до швидшого надання західної військової допомоги Україні. Він звернув увагу політків на важливість літаків для оборони України від російських загарбників.

"Україна потребує більше боєприпасів для протиповітряної оборони, а також бойових літаків", – пояснив Ерхард Бюлер.

Як зазначило видання, він мав на увазі не німецькі літаки, "а американські F-16, яких у світі дуже багато". Також наголошується на тому, що до них є й велика кількість запчастин. Саме через це проблем з експлуатацією не виникатиме.

З його слів, F-16 це "лише приклад". Бюлер вважає важливим аспектом те, що українці повинні отримати можливість самостійно забезпечувати безпеку своєї країни у в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, 24 квітня керівник МЗС України Дмитро Кулеба закликав європейців надати Україні F-16. Очільник МЗС впевнений, що країни ЄС здатні зіграти провідне значення в ухваленні рішення щодо постачання авіації українським захисникам. На його думку, це можливість для європейських держав продемонструвати своє стратегічне лідерство.

Також 13 квітня Німеччина дозволила Польщі відправити 5 винищувачів МіГ-29 в Україну. За інформацією газети Süddeutsche Zeitung, домовленість стосується 5 літаків радянського виробництва, які Берлін раніше віддав Варшаві. Федеральний уряд принципової проблеми у цьому постачанні не побачив.