"Украине нужно больше": немецкий генерал призвал передать ВСУ истребители

Эрхард Бюлер раскритиковал немецкое правительство за неоперативную поставку боеприпасов и бронетехники, боевых танков и бронетранспортеров в Украину.

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Бывший командующий силами НАТО в Косово Эрхард Бюлер, немецкий генерал в отставке, заявил, что Украина нуждается не только в средствах противовоздушной обороны, но и в западных истребителях. Об этом информирует Bild.

Бюлер недоволен, каким образом правительство ФРГ реагирует на необходимость Вооруженных сил Украины в современном вооружении. Бюлер отметил, что нужно делать больше, а решение по поставке боеприпасов и бронетехники, боевых танков и бронетранспортеров принято слишком поздно.

Немецкий генерал призвал к скорейшему оказанию западной военной помощи Украине. Он обратил внимание на важность самолетов для обороны Украины от российских захватчиков.

"Украина нужно больше боеприпасов для противовоздушной обороны, а также боевых самолетов", – пояснил Эрхард Бюлер.

Как отметило издание, он имел в виду не немецкие самолеты, а американские F-16, которых в мире очень много. Также отмечается, что к ним есть и большое количество запчастей. Именно поэтому проблем с эксплуатацией не возникнет.

По его словам, F-16 это "лишь пример". Бюлер считает важным аспектом того, что украинцы должны получить возможность самостоятельно обеспечивать безопасность своей страны в долгосрочной перспективе.

Напомним, 24 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев предоставить Украине F-16. Глава МИД уверен, что страны ЕС способны сыграть ведущее значение в принятии решения по поставке авиации украинским защитникам. По его мнению, это возможность для европейских стран продемонстрировать свое стратегическое лидерство.

Также 13 апреля Германия разрешила Польше отправить 5 истребителей МиГ-29 в Украину. По информации газеты Süddeutsche Zeitung, договоренность касается пяти самолетов советского производства, которые Берлин ранее отдал Варшаве. Федеральное правительство принципиальной проблемы в этой поставке не увидело.