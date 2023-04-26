"Збереже десятки життів": системи ППО Skynex охороняють небо України, — Шмигаль (фото, відео)

За словами прем'єр-міністра, Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва компонентів для цих систем ППО.

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Системи ППО малого радіусу дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у себе в Telegram.

За його словами, вони допомагають зберігати десятки тисяч життів та об'єкти критичної інфраструктури України від дронів-камікадзе, якими атакують російські окупанти.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що 26 квітня відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia SpA, яке спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Саме там зробили систему Skynex.

"Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем", — зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд продовжує працювати над тим, щоб сформувати надійний захист українського неба із дієвих систем ППО. Крім того, Шмигаль показав фото його візиту до оборонного підприємства в Італії.

Шмигаль на заводі Rheinmetall в Італії Шмигаль на заводі Rheinmetall в Італії

Що таке система ППО Skynex

Skynex — це 35-мм зенітна самохідна установка. Обладнана автоматичною нарізною гарматою Oerlikon Mk3. Основним призначенням є прикриття військових баз, об'єктів інфраструктури, аеродромів від різноманітних авіацій противника, БПЛА і крилатих ракет.

Skynex уже перебувають на бойовому чергуванні в Україні

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ показали, як американські ЗРК Patriot охороняють українське небо. За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, командир дивізіону Patriot дозволив йому протестувати систему, яка може збивати навіть балістичні ракети РФ.

Російські журналісти повідомили, що жителі РФ стурбовані безпілотниками, які останніми днями масово знаходять у Московській області. Так, лише за 24-25 квітня в Підмосков'ї впали сім БПЛА. Це говорить про наявність "дір" у системі ППО ЗС РФ.