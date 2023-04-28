Мінус БМП: артилеристи ЗСУ перетворили ворожу техніку на металобрухт (відео)

На Бахмутському напрямку завдяки злагодженій роботі артилерії та аеророзвідки Силам оборони вдалося знищити бойову машину піхоти росіян.

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Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади влучно перетворили ворожу бойову машину піхоти (БМП) на купу непотрібного металу. Відповідне відео артилеристи опублікували на Facebook-сторінці 27 квітня.

Як розповіли українські захисники, знищити ворожу техніку вдалося завдяки злагодженій роботі артилеристів та аеророзвідників із 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Ситуація в Бахмуті — останні новини

Згідно з ранковим зведенням Генштабу від 28 квітня, на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Крім того, минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Богданівки.

28 квітня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що нібито відвідав місто Бахмут Донецької області, де тривають запеклі бої. Топчиновник опублікував відео, на якому показав знищений Будинок культури, заявивши, що його нібито обстріляли ЗСУ.

Також 28 квітня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку українським воїнам вдалося досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи. У ЗС РФ залишається математична перевага в артилерії, проте наші захисники продовжують працювати максимально точно.

Крім того, 28 квітня українські захисники показали, як виконують одне з бойових завдань на території Бахмуту. На кадрах можна побачити повністю зруйновані будинки та вуличні бої.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, ЗС РФ зосередили всі свої можливості на Бахмутському напрямку, де намагаються знищити всю міську забудову за сирійським сценарієм. Це робиться для того, щоб позбавити Сили оборони України можливості використовувати будівлі як укриття.