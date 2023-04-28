Минус БМП: артиллеристы ВСУ превратили вражескую технику в металлолом (видео)

На Бахмутском направлении благодаря слаженной работе артиллерии и аэроразведки Силам обороны удалось уничтожить боевую машину пехоты россиян.

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Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады точным попаданием превратили вражескую боевую машину пехоты (БМП) в груду бесполезного металла. Соответствующее видео артиллеристы опубликовали на своей Facebook-странице 27 апреля.

Как рассказали украинские защитники, уничтожить вражескую технику удалось благодаря слаженной работе артиллеристов и аероразведчиков из 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

Согласно утренней сводке Генштаба от 28 апреля, на Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

28 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что якобы посетил город Бахмут Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Топ-чиновник опубликовал видео, на котором показал уничтоженный Дом культуры, заявив, что его якобы обстреляли ВСУ.

Также 28 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении украинским воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы. У ВС РФ остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши защитники продолжают работать максимально точно.

Кроме того, 28 апреля украинские защитники показали, как выполняют одну из боевых задач на территории Бахмута. На кадрах можно увидеть полностью разрушенные дома и уличные бои.

Напомним, по данным ВСУ, ВС РФ сосредоточили все свои возможности на Бахмутском направлении, где пытаются уничтожить всю городскую застройку по сирийскому сценарию. Это делается для того, чтобы лишить Силы обороны Украины возможности использовать здания в качестве укрытий.