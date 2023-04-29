Прагнення до свободи сильніше за ракети і танки: світ відреагував на обстріл РФ 28 квітня (відео)

За словами президента Чехії Петра Павела, він наполягатиме на "повноправному учаснику України у сім'ї демократичних країн". Італійський прем'єр Джорджія Мелоні процитувала Толкіна, а також зазначила, що президент РФ Володимир Путін намагається "перетворити Україну на васальну державу".

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Франція рішуче засудила російські масовані обстріли території України, що відновилися 28 квітня. МЗС країни виступило із заявою, в якій згадуються удари у Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях. Пост зовнішньополітичного відомства Франції опубліковано в Twitter.

Кількість жертв російського удару по багатоповерхівці в Умані зросла до 23, серед загиблих — чотири дитини.

За даними Повітряних сил України, з акваторії Каспійського моря російська авіація випустила 23 ракети та два дрони, 21 ракета була перехоплена українськими ППО.

У заяві згадується про цілеспрямовані удари по житлових будинках у центральній частині Умані, наслідком якого стали численні жертви серед цивільного населення, зокрема діти.

Глава МЗС Франції Кетрін Колонна наголосила, що Франція продовжуватиме надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду, щоб російські військові злочини не залишилися безкарними.

У п'ятницю, 28 квітня, в Україну зі своїм першим спільним візитом прибули президенти Чехії та Словаччини.

За словами словацького лідера Зузани Чапутової, цей візит покликаний донести "меседж дружби, солідарності та підтримки". Три країни мають спільну історію.

Президент Чехії Петро Павло сказав, що складно на власні очі бачити те, що українці платять найвищу ціну у протистоянні агресору.

За його словами, вступ України до НАТО це не питання, "якщо, це питання, коли". Петро Павло пообіцяв, що Чехія наполягатиме на "повноправній участі України у сім'ї демократичних країн".

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс написала, що має друзів в Умані, яким довелося серед ночі вибігати з квартири.

За її словами, за ці атаки буде справедлива розплата, але поки це слабка втіха.

"Ще більше трагічно втрачених життів через те, що російська ракета знову потрапила до житлового будинку", — написала посол Сполучених Штатів Бріджіт Брінк.

Дипломат висловилася про те, що у Кремлі все ще не розуміють, що подібне "варварство лише зміцнює рішучість українців" та посилює підтримку Київа.

Наслідки російського обстрілу 28 квітня

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловилася про те, що українські патріоти продемонстрували, що прагнення до свободи сильніше за ракети і танки.

Під час візиту до Великобританії Мелоні навела цитату з книги Джона Рональда Руела Толкіна, зазначивши, що цінність зброї лише в тому, що вона дозволяє захиститись. Мелоні засудила президента РФ Володимира Путіна, який, за її словами, намагається "перетворити Україну на васальну державу і не визнає ні української ідентичності, ні суверенітету".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні — про стійкість України

Однак потужна реакція Заходу показала, наскільки вільний світ прагне захистити спільні цінності та досягнення, цінності, які ніколи не слід сприймати як належне.

За її словами, російська агресія – це не просто війна, це напад на фундаментальні засади цивілізації.

Радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи ракетний обстріл України 28 квітня, заявив, що сучасна Росія — це кров і вбивства, а завершити цю війну можна лише військовою поразкою РФ.

Нагадаємо, що в Міноборони РФ похвалилися обстрілом житлового будинку в Умані. У публікації прес-служби російського оборонного відомства прокоментували масований удар України 28 квітня словами: "Точно в ціль".