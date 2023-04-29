Стремление к свободе сильнее ракет и танков: мир отреагировал на обстрел РФ 28 апреля (видео)

По словам президента Чехии Петра Павела, он будет настаивать на "полноправном участники Украины в семье демократических стран". Итальянский премьер Джорджия Мелони процитировала Толкина, а также отметила, что президент РФ Владимир Путин пытается "превратить Украину в вассальное государство».

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Франция решительно осудила возобновившиеся 28 апреля российские массированные обстрелы территории Украины. МИД страны выступил с заявлением, в котором упоминаются удары в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях. Пост внешнеполитического ведомства Франции опубликован в Twitter.

Число жертв российского удара по многоэтажке в Умани возросло до 23, среди погибших — четыре ребенка.

По данным Воздушных сил Украины, из акватории Каспийского моря российская авиация выпустила 23 ракеты и два дрона, 21 ракета была перехвачена украинскими ПВО.

В заявлении упоминается о целенаправленных ударах по жилым домам в центральной части Умани, который привел к многочисленным жертвам гражданского населения, в том числе детей.

Глава МИД Франции Кэтрин Колонна подчеркнула, что Франция будет продолжать оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду, чтобы российские военные преступления не остались безнаказанными.

В пятницу, 28 апреля, в Украину со своим первым совместным визитом прибыли президенты Чехии и Словакии.

По словам словацкого лидера Зузаны Чапутовой, этот визит призван донести "месседж дружбы, солидарности и поддержки". У трех стран есть общая история.

Президент Чехии Петр Павел сказал, что сложно своими глазами видеть то, что украинцы платят самую высокую цену в противостоянии агрессору.

По его словам, вступление Украины в НАТО, это не вопрос, "если, это вопрос, когда". Петр Павел пообещал, что Чехия будет настаивать на "полноправном участники Украины в семье демократических стран".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс написал, что у нее есть друзья в Умани, которым пришлось среди ночи выбегать из квартиры.

По ее словам, за эти атаки будет справедливая расплата, но пока это слабое утешение.

"Еще больше трагически потерянных жизней из-за того, что российская ракета вновь попала в жилой дом", — написала посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.

Дипломат высказалась о том, что в Кремле все еще не понимают, что подобное "варварство только укрепляет решимость украинцев" и усиливает поддержку Украины.

Последствия российского обстрела 28 апреля

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказалась о том, что украинские патриоты продемонстрировали то, что стремление к свободе сильнее ракет и танков.

Во время визита в Великобританию Мелони привела цитату из книги Джона Рональда Руэла Толкина, отметив, что ценность оружия только в том, что оно позволяет защититься. Мелони осудила президента РФ Владимира Путина, который, по ее словам, пытается "превратить Украину в вассальное государство и не признает ни украинскую идентичность, ни суверенитет".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони — о стойкости Украины

Однако мощная реакция свободного мира показала, насколько мир стремится защитить общие ценности и достижения, ценности, которые никогда не следует воспринимать как должное.

По ее словам, российская агрессия — это не просто война, это нападение на фундаментальные принципы цивилизации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя ракетный обстрел Украины 28 апреля, заявил, что современная Россия — это кровь и убийства, а завершить эту войну можно только военным поражением РФ.

Напомним, что в Минобороны РФ похвастались обстрелом жилого дома в Умани. В публикации пресс-службы российского оборонного ведомства прокомментировали массированный удар по Украине 28 апреля словами: "Точно в цель".