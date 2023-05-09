"Не підливати масла у вогонь": Китай хоче зберегти відносини і з Україною, і РФ

За словами голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, Пекін може відіграти вирішальну роль у досягненні мирної угоди щодо України як постійний член Ради Безпеки ООН.

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Пекін продовжуватиме підтримувати контакт з обома сторонами війни в Україні, таку заяву зробив голова китайського МЗС Цінь Ган, передає Sky News.

Раніше у понеділок, 9 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній конференції з представниками Китаю заявила, що Пекін може відіграти вирішальну роль у досягненні мирної угоди щодо України як постійний член Ради Безпеки ООН.

Цінь Ган, у свою чергу, заявив, що "Китай не буде ні дивитись на вогонь з іншого берега, ні підливати масла", оскільки влада КНР хоче зберегти контакт і з Україною, і з РФ.

У лютому представники КНР закликали до мирних переговорів щодо України.

Китайські дипломати наполягали на тому, що сторони повинні "не роздмухувати полум'я і не нагнітати напруженість", сподіваючись, що війна в Україні не буде розростатися і виходити з-під контролю.

У КНР також оприлюднили мирний план щодо України з 12 пунктів.

Але така пропозиція була названа піар-спробою, оскільки роком раніше у Пекіні запевняли про "безмежну дружбу" з Москвою.

Нагадаємо, що в Китаї задалися ідеєю створення "невидимих" дронів, які б не діставалися ворогові.

9 травня українські захисники розповіли про штурми російських військ у Мар'їнці. Артилерія – піхота – артилерія – саме такої тактики, за словами бійців ЗСУ, дотримуються росіяни.

Також повідомлялося, що, на думку голови німецького уряду Олафа Шольца, Євросоюз має зменшити вплив Китаю, активно працюючи із глобальним півднем: країнами Африки, Азії та Південної Америки.