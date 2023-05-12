Чорноморський флот та поліція Петербургу готуються до нових атак українських БПЛА

У новостворений петербурзький відділ потрапили стрільці та технічні спеціалісти, які бували раніше на окупованих українських територіях. Водночас у Чорноморському флоті створили єдине інформаційне поле для запобігання диверсій.

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У поліції Петербурга з’явився спеціальний відділ, який забезпечуватиме безпеку в повітрі під час проведення масових заходів. Про це у відомстві повідомили "РБК" сьогодні, 12 травня.

"Співробітники виконують різноманітні завдання. Це мобільні патрулі, завдання яких — затримувати операторів БПЛА. Це і групи стрільців, озброєні снайперськими гвинтівками та карабінами. Це й спеціальні технічні групи, які використовують технічні засоби придушення та нейтралізації дронів. До складу нового підрозділу насамперед приймалися співробітники поліції, які побували у службових відрядженнях на нових територіях", — розповів журналістам представник поліції.

У матеріалі йдеться, що підрозділ почав діяльність 9 травня. Тоді, за даними ЗМІ, на дахах будівель були розміщені п’ять снайперських пар та дві групи з протидронними електромагнітними рушницями, а також правоохоронці патрулювали вулиці з метою виявити операторів БПЛА.

"Результатом роботи підрозділу за сприяння колег з інших силових відомств стала відсутність подій у святковий день", — заявили у міністерстві внутрішніх справ РФ.

Також атаки безпілотників бояться у Чорноморському флоті. ЗМІ передали, що командувач Віктор Соколов заявив про формування єдиного інформаційного поля. Ініціативу пояснили диверсіями з боку "київського режиму" у Криму.

"У ситуації, що склалася, противник, позбавлений можливості дій на морі, зосередив зусилля на проведенні диверсійно-терористичних атак по об'єктах Чорноморського флоту та критичної інфраструктури на території Криму. Для своєчасного оповіщення сил було сформовано єдине інформаційне поле, до якого включені зокрема літаки та вертольоти морської авіації флоту", — розповів журналістам Соколов.

Командувач Чорноморського флоту зазначив, що для посилення ППО базування залучили додаткові кошти. Також, за його словами, на півострові провели нарощування засобів захисту основного пункту базування флоту та місць стоянки кораблів.

Нагадаємо, 7 травня окупаційна влада Криму повідомила про гучні вибухи. За версією загарбників, вночі ЗСУ атакували півострів понад 10 безпілотниками.

Раніше, 4 травня, на Двірцевій площі в Санкт-Петербурзі сів невідомий БПЛА. У медіа повідомили, що він злетів під час репетиції параду, та припустили, що його заглушили спеціальними засобами.