"Попрямували до Москви": сотні найманців ПВК "Вагнер" покинули столицю ЦАР, — ЗМІ

За даними журналістів, подальше перебування в Центральноафриканській Республіці командира "вагнерівців" Віталія Перфільєва перебуває під питанням.

Related video

Через два тижні після провального військового заколоту в Російській Федерації сотні найманців приватної військової компанії "Вагнер" залишають Центральноафриканську Республіку. Про це пише портал Jeune Afrique 6 червня.

За даними видання, йдеться про понад півтисячі "вагнерівців". Приблизно 500-600 бойовиків було демобілізовано в населених пунктах Бірао, Сідо і Батангафо.

Повідомляють, що бійці ПВК "Вагнер", заснованої Євгеном Пригожиним, залишають столицю ЦАР Бангі та прямують до Москви.

"Два рейси вилетіли з аеропорту Мпоко в центральноафриканській столиці та попрямували до Москви, Росія. Ще один літак стоїть напоготові в Бангі", — ідеться в публікації.

Журналісти також стверджують, що подальше перебування в країні командира ПВК "Вагнер" і радника президента ЦАР Віталія Перфільєва залишається під питанням.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ від 29 червня, Міноборони РФ та інші російські силові відомства не мають ні можливостей, ні бажання замінити ПВК "Вагнер" в Африці.

Ми також писали 29 про те, що за деякими даними, Кремль намагається переконати своїх партнерів в Африці та на Близькому Сході, що операції ПВК "Вагнер" там триватимуть, але вже під іншим керівництвом.

Ще ми повідомляли, що США запровадили санкції проти низки компаній, пов'язаних із ПВК "Вагнер", зокрема в ЦАР. Обмеження також торкнулися Андрія Іванова, який співпрацював з організацією Євгена Пригожина "Африканська політологія".