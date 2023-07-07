Німеччина проти передачі Україні касетних боєприпасів, схвалених США, — глава МЗС ФРН

Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу такого озброєння.

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Німеччина висловилася проти відправки касетних боєприпасів в Україну, схвалених офіційними особами США. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час кліматичної конференції у Відні. За інформацією видання Reuters, низка правозахисних організацій виступають проти того, щоб в Україну постачали подібну зброю, і Німеччина, як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції щодо касетних боєприпасів (ККБ), зробила те саме.

"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як держави-учасниці діє досягнута в Осло угода", — прокоментувала Анналена Бербок позицію Німеччини.

Йдеться про угоду, відкриту для підписання в норвезькій столиці 2008 року. Вона забороняє використання, накопичення запасів, виробництво і передачу касетних боєприпасів, засуджуваних правозахисниками за вбивство і нанесення каліцтв мирним жителям. Угоду підписали країни ЄС, Британія, Канада, Австралія та Японія.

США, Україна і РФ не є учасником Конвенції щодо касетних боєприпасів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у п'ятницю, 7 липня США мають оголосити про своє рішення передати касетні боєприпаси Україні. Вони увійдуть до нового пакету допомоги вартістю 800 млн доларів.

Низка правозахисних організацій виступає проти такого кроку, оскільки снаряди можуть призвести до загибелі цивільного населення. Так, у Міжнародній комісії Червоного хреста зазначають, що касетні боєприпаси залишають невеликі бомбочки, які не спрацьовують у 40% випадків. Однак, за інформацією ЗМІ, у снарядів, які США, ймовірно, готуються передати Україні, цей відсоток знижено до 3%.

Фокус раніше писав про те, що в США впевнені — касетні боєприпаси стануть цінним ресурсом для ЗСУ і допоможуть Києву змінити обстановку на полі бою.

Також Фокус писав про те, що 21 березня чотири конгресмени від Республіканської партії США звернулися до американського президента Джо Байдена з вимогою надати Україні касетні боєприпаси DPICM.