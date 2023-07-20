Мобілізація в Україні: хто і коли стає на військовий облік

З січня 2023 року діють нові норми військового обліку в Україні. Громадяни зобов'язані повідомляти про важливі зміни у житті.

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Мобілізація в Україні триває, а військовий облік тепер ведеться не тільки на території нашої держави, але й за кордоном. Постанова № 1487 регулює обов’язки військовозобов'язаних, резервістів та призовників щодо оновлення даних.

Новий порядок ведення військового обліку почав діяти з січня 2023 року. Дипломатичні установи України також тепер передають облікові дані чоловіків до ТЦК та СП.

Документ передбачає, що облік ведуть такі установи:

дипломатичні заклади за кордоном;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

роботодавці.

Громадян беруть на облік, коли їм виповнюється 17. Це відбувається в 16 років незадовго до виповнення 17 років.

Призов на строкову службу в Україні наразі не здійснюється у зв'язку з дією воєнного стану.

Правила військового обліку зобов'язують особисто протягом семи днів оновлювати облікові дані в ТЦК. Якщо людина змінює місце проживання, потрібно протягом цього часу повідомляти інформацію у ТЦК.

У разі виїзду на термін у понад три місяці варто також надати інформацію. У дипломатичній установі за кордоном ставати на консульський та військовий облік. Громадяни також повинні не рідше, ніж раз на п’ять років звіряти облікові дані в ТЦК.

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