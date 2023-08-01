"Знижують здатність РФ вести війну": WP про атаки безпілотників на Москву

Атаки по російській столиці дозволяють поглибити і без того великі розбіжності в російському командуванні, вважають аналітики.

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Невідомі дрони атакують територію РФ. Вибухи лунають над куполами Кремля, на авіабазах та у самому центрі Москви. Все це зменшує здатність Росії вести війну. Про це повідомляє The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поступово війна повертається на територію РФ — до символічних центрів та військових баз. Цілі українських атак, як пишуть журналісти, полягають в тому, щоб атакувати військові обʼєкти на території РФ, які допомагають вести війну. Зазначаються, що багатомісячне мовчання українського президента щодо атак по РФ змінилось на публічне визнання кампанії України, що зростає, проти російських цілей.

Москва має значно більший арсенал ракет, безпілотників, артилерії та бомб. Частина з них має набагато більшу дальність й бойову частину, ніж українські засоби. ООН станом на 30 липня підтвердила загибель 9369 цивільних людей та 16 646 поранених через російські удари, проте вони зазначають, що реальні цифри значно вищі.

При цьому атаки України на РФ є більше, ніж символічною відплатою, кажуть військові аналітики. Вони можуть мати вирішальне значення для зниження здатності Кремля вести війну. Бо удари можуть ще більше посилити розбіжності в російському командуванні.

Колишній головнокомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Б. Ходжес заявив, що удари по РФ дозволять нівелювати перевагу ЗС РФ у кількості. Тому єдиний варіант — це знищити або погіршити роботу логістики та штаб-квартир. За його словами, кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, зростає невизначеність щодо того, куди Україна вдарить наступний раз.

Нагадаємо, 1 серпня у РФ заявили про нову атаку БПЛА на "Москву-Сіті" по тій самій будівлі, що і позавчора.

Вночі 30 липня у Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що один дрон знищений у повітрі над територією Одинцовського району Підмосков'я, а ще два були придушені та "посаджені" на території району "Москва-Сіті".