"Наші червоні лінії": які полонені солдати ЗС РФ не підлягають обміну

В Офісі генпрокурора заявили, що в України є чітка позиція стосовно людей, які скоювали тяжкі злочини під час війни. Усі вони відбуватимуть покарання тут.

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В Офісі генерального прокурора України розповіли, яка категорія полонених російських окупантів не підлягає обміну в будь-якому разі. Цієї теми торкнувся керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна" 2 серпня.

За його словами, не може йти мови про обмін тих громадян Російської Федерації, які скоювали особливо тяжкі злочини в Україні під час війни. Ця категорія окупантів після вироку відбуватиме своє покарання в Україні.

"Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх обмінюватимемо, то що тоді зупинятиме їх від вчинення воєнних злочинів?" — ідеться в повідомленні.

Це офіційна позиція Офісу генерального прокурора, як зазначив Юрій Білоусов. При цьому, якщо брати до уваги засуджених, які все ж підлягають обміну, то тут рахунок на одиниці.

Важливим питанням є громадянство полонених.

"Коли ми говоримо про злочини, як правило, це стосується громадян Росії. Але не тільки. Громадяни України з так званих "Л/ДНР" також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею "державна зрада", — зазначив Юрій Білоусов.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що розвідник Іван Дзюба втратив обидві ноги за 13 днів полону у "вагнерівців". Він близько тижня ховався в лісосмузі під Соледаром і харчувався снігом, а потім пережив полон і тортури струмом. Тепер він вчиться ходити на протезах, але вже прагне повернутися на військову службу.