Україна в НАТО в обмін на території: у США заперечують подібні розмови (відео)

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, у Штатах дійшли до того, що Україну потрібно прийняти в Альянс. Це рішення підтвердили під час останнього саміту у Вільнюсі.

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У НАТО не обговорюють можливості вступу України до Альянс за рахунок відмови від територій, які окупувала Росія. Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

"Нічого подібного. Це не так", — відповів Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста.

За його словами, у Штатах дійшли до того, що Україну потрібно прийняти в Альянс. Це рішення підтвердили під час останнього саміту у Вільнюсі. Ба більше, шлях до членства для України буде розроблено, а Вашингтон намагається допомогти Києву в цьому питанні.

"НАТО — майбутнє України", — сказав американський чиновник.

Він також заявив, що наразі Штати і союзники зосередилися на тому, щоб допомогти Україні в боротьбі з агресією Росії. Сили оборони повинні повернути захоплені Москвою території.

"Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", — наголосив Кірбі.

Джон Кірбі про майбутнє України в НАТО (дивитися з 16 хвилини)

Нагадаємо, що чиновник НАТО виправдався за слова про здачу територій України на користь РФ. За словами керівника апарату генсека Стіана Йенссена, обговорення сценарію майбутнього України було "неприйнятним" і він не повинен був цього робити.

НАТО в обмін на території: подробиці скандалу

15 серпня під час дебатів у норвезькому місті Арендаль, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Йенссен припустив, що Україна дуже швидко може приєднатися до Альянсу, але для цього їй доведеться відмовитися від деяких своїх територій на користь РФ.

Це викликало резонанс в Україні. Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко практично одразу зазначив, що такі пропозиції є категорично неприйнятними. Україна не збирається торгувати територіями, щоб комусь догодити.

У Російській Федерації також не змогли пройти повз цю пропозицію. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що практично вся територія України нібито є спірною, тому в Кремлі почали претендувати і на Київ, а столицю запропонували перенести до Львова.