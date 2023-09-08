ЄС ще не домовився, як використовувати заморожені активи РФ, — представник Єврокомісії

За словами дипломата, дискусії з союзниками по блоку тривають. Офіційну заяву про можливість використання заморожених активів РФ перенесли на пізніший термін.

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Наразі тривають обговорення з державами-членами Європейського союзу щодо можливих заходів з використання російських активів на користь України. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Спочатку очікувалося, що влітку Єврокомісія представить офіційну заяву, в якій буде роз'яснено, як функціонуватиме загальноєвропейський механізм використання російських активів. Однак пізніше було ухвалено рішення відкласти це подання на пізніший термін, конкретно на осінь.

Згідно зі словами офіційного представника Єврокомісії, наразі тривають дискусії з державами-членами Європейського Союзу щодо способу використання російських активів, однак ці дискусії рухаються вперед.

"Ми працюємо з іспанським головуванням щодо вивчення поетапного підходу. Ми підтримуємо ці дискусії спільним неофіційним документом ЄК і Служби зовнішніх справ ЄС, який ми подали на розгляд головування наприкінці липня. Ми готові представити юридичну пропозицію з урахуванням цих дискусій", — розповів він.

Нагадаємо, що представники Європейського Союзу 7 вересня розпочинають серію зустрічей для обговорення запровадження податку на прибуток від заморожених активів Банку Росії. Ці кошти, згідно з планом Єврокомісії, виконавчого органу ЄС, надійдуть до бюджету союзу і надалі будуть використані для допомоги у відновленні України.

Тим часом офіційний Київ продовжує працювати над конфіскацією заарештованих за кордоном російських активів. Так, у квітні 2023 року головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш заявив, що частину заморожених активів РФ наша країна розраховує отримати протягом п'яти-семи років. Йдеться про 100 млрд дол.