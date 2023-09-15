"Укроборонпром" обмежив спілкування зі ЗМІ після публікацїі Reuters про "Антонов"

В акціонерному товаристві заявили, що подібні публікації ставлять під загрозу підприємства та їхніх співробітників. Матеріали про оборонний комплекс мають бути перевіреними.

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Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" обмежило спілкування з журналістами через неузгоджену публікацію Reuters щодо ДП "Антонова". Про це повідомляє "Укрінформ",

Українське видання отримало відповідь на інформаційний запит. У відповідь в "Укроборонпромі" заявили, що матеріал Reuters від 12 вересня поставив під загрозу одне з підприємств.

"Після матеріалу Reuters від 12.09.23, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ "УОП", спілкування зі ЗМІ щодо окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене. Ми повідомимо, коли ситуація зміниться", — йдеться у відповіді на запит.

Також там підкреслили, що інформацію про роботу української промисловості під час повномасштабної війни з РФ має бути дозованою, бо вона є чутливою. Інформацію треба давати перевіреною й таку, що не буде ставити під загрозу підприємства та людей, що там працюють.

Проте "Укроборонпром" залишається відкритим для ЗМІ у питаннях, повʼязаних з трансформацією, розбудови антикорупційної інфраструктури тощо.

12 вересня Reuters опублікували матеріал, в якому повідомили, що ДП "Антонов" запускає центр безпілотників. В ньому йшлося про те, що держпідприємство планує виробляти БПЛА, щоб задовольняти військові потреби України й дати більше роботи інженерам. Проте це повідомляв анонімний співробітник із закритої презентації "Укроборонпрому". Офіційно в "Антонові" відмовились коментувати повідомлення анонімного співробітника.

Нагадаємо, на початку серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що Україна після війни стане лідером із виробництва БПЛА.