"Не могла летіти з РФ і Білорусі": ракета, що впала в Польщі, була українською, — ЗМІ

За даними польських журналістів, Україна нібито не співпрацювала зі слідством і не надала матеріалів справи зі свого боку.

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Ракета, яка впала в польському селі Переводів (Przewodów) 15 листопада 2022 року, була українською ракетою ППО. Такого висновку дійшли польські слідчі, які займаються розслідуванням цього інциденту, повідомляє 26 вересня видання Rzeczpospolita.

Лукаш Лапчинський, прессекретар Національної прокуратури, підтвердив, що вони отримали висновок експертів, однак через його секретність не розкривають його змісту. Він також додав, що наразі їхню розслідувальну роботу всередині країни завершено, і вони очікують відповіді на запит про правову допомогу від України.

Польські журналісти зазначають, що висновок експертів ґрунтується на численних джерелах і включає комплексні засекречені висновки національних служб, а також спирається на дані від Військово-технічного інституту озброєння, фахівці якого працювали на місці падіння ракети.

Згідно з цим висновком, ракета, що впала в селі Переводів, була протиракетою типу С-300 5-W-55 російського виробництва. Прокуратура також стверджує, що відоме місце, з якого було здійснено пуск української ППО, і це місце ретельно охороняється.

Представники слідства відкидають версію, що ракета була випущена з території Росії або Білорусії, оскільки дальність дії цієї ракети не давала б їй змоги досягти польського села із зазначених місць. Таким чином, вони дійшли висновку, що ракета була випущена з території України.

При цьому журналісти заявляють про нібито відсутність співпраці з боку України, яка "досі не надала Польщі жодних матеріалів".

Інцидент у селі Переводів з падінням ракети — що треба знати

15 листопада 2022 року під час масованих ракетних атак на Україну дві ракети впали в селі Переводів Люблінського воєводства Польщі.

Унаслідок цього інциденту двоє людей загинули: 60-річний Богуслав Вос і 62-річний Богдан Чупек, які працювали на місцевому агропідприємстві. Чоловіки були друзями протягом багатьох десятиліть і, на жаль, померли разом.

17 листопада на місце падіння ракет прибули українські фахівці, щоб узяти участь у незалежному розслідуванні інциденту, що стався. Сторони досягли угоди про спільну роботу під час розслідування, демонструючи готовність до відкритої взаємодії.

Однак 25 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не отримав достатніх доказів того, що ракета, яка впала в польському селі Переводів, була запущена із системи ППО України.

Варто зазначити, що слідство Польщі вказує ракету С-300, тоді як кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський у спілкуванні з двома військовими джерелами з'ясував, що 15 листопада могла впасти російська крилата ракета Х-101.