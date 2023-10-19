Православні ПВК: російська церква створює військові формування для війни проти України, — СБУ

За інформацією СБУ, при вербуванні у православні приватні військові компанії перевагу віддають чоловікам, які мають бойовий досвід.

Related video

Служба безпеки України викрила керівництво Російської православної церкви (РПЦ) на формуванні власних військових компаній на території РФ. Про це 19 жовтня повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Як зазначається в інформації, ці приватні військові компанії (ПВК) за вказівкою Московського патріархату здійснюють вербування і бойову підготовку найманців для війни проти України.

"Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій", — уточнює СБУ.

Важливо

Вимагав відчепитися від УПЦ: патріарх Кирило відповів наміснику Спасо-Преображенського собору в Одесі

Серед потенційних "кандидатів" переважають чоловіки, які вже служили у російській армії, зокрема брали участь у бойових діях. Як зазначають у Службі безпеки, згодом найманці проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

"Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку "рекрутів" виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ", — інформує СБУ.

Крім того, встановлено джерела фінансування таких ПВК — наразі кошти надають представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

"Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів", — зазначається в інформації.

На підставі задокументованих фактів Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Важливо

Підтримали далеко не усі: Рада у першому читанні проголосувала за заборону УПЦ МП (фото)

Щодо роботи СБУ з УПЦ (МП)

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів державної зради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень стосовно розпалювання релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї і поширення дитячої порнографії.

Внаслідок оперативних і слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Важливо

"Проросійська пропагандистка": СБУ оголосила підозру захисниці УПЦ МП Кохановській (фото)

Нагадаємо, Фокус писав 19 жовтня про те, що Верховна Рада у першому читанні підтримала заборону релігійних організацій, пов’язаних з РПЦ.

Крім того, Фокус повідомляв, що СБУ час від часу розповідає про затримання церковників, пов'язаних з УПЦ МП, за підозрою у роботі на РФ або іншими протиправними діями. Наприклад, у вересні затримали настоятеля храму з Херсонщини, який торгував російською зброєю. Також триває розслідування щодо настоятеля Лаври — митрополита Павла (Лебедя).

У вересні Фокус інформував, що з Болгарії було депортовано священика РПЦ. Причина — загроза національній безпеці.