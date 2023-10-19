Православные ЧВК: российская церковь создает военные формирования для войны против Украины, — СБУ

По информации СБУ, при вербовке в православные частные военные компании предпочтение отдают мужчинам, которые имеют боевой опыт.

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Служба безопасности Украины разоблачила руководство Русской православной церкви (РПЦ) на формировании собственных военных компаний на территории РФ. Об этом 19 октября сообщается на официальном сайте СБУ.

Как отмечается в информации, эти частные военные компании (ЧВК) по указанию Московского патриархата осуществляют вербовку и боевую подготовку наемников для войны против Украины.

"Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, которые задействованы на передовой", — уточняет СБУ.

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Среди потенциальных "кандидатов" преобладают мужчины, которые уже служили в российской армии, в частности участвовали в боевых действиях. Как отмечают в Службе безопасности, впоследствии наемники проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.

"Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ", — информирует СБУ.

Кроме того, установлены источники финансирования таких ЧВК — сейчас средства предоставляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

"Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов", — отмечается в информации.

На основании задокументированных фактов Служба безопасности проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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Относительно работы СБУ с УПЦ (МП)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 — митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений — 20 фактов государственной измены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств в отношении разжигания религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

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Напомним, Фокус писал 19 октября о том, что Верховная Рада в первом чтении поддержала запрет религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Кроме того, Фокус сообщал, что СБУ время от времени рассказывает о задержании церковников, связанных с УПЦ МП, по подозрению в работе на РФ или других противоправных действий. Например, в сентябре задержали настоятеля храма с Херсонщины, который торговал российским оружием. Также продолжается расследование в отношении настоятеля Лавры — митрополита Павла (Лебедя).

В сентябре Фокус информировал, что из Болгарии был депортирован священник РПЦ. Причина — угроза национальной безопасности.